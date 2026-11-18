Премиерът Румен Радев и министрите посрещнаха олимпийския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар в Министерския съвет.

Министерството на младежта и спорта ще награди Карлос Насар с парична премия от 110 000 евро – 78 600 евро по Наредба № 5 за неговите световни титли и 33 200 евро за неговите постижения, заяви министърът на спорта Енчо Керязов.

Насар по-рано този месец спечели четвърта световна титла с три световни рекорда, напомни БТА.

"За нас е огромно удоволствие да посрещнем днес не просто един голям шампион, а човек, който превърна волята, таланта и несломимия човешки дух в символ на национална гордост. Твоят последен невероятен триумф в Китай е доказателство, че човешките възможности нямат предел и че с вяра, дисциплина и всеотдайност може да бъде покорен и най-високият връх", обърна се Радев към Насар.

По думите на премиера най-голямата победа е това, че Насар вдъхновява хиляди младежи да мечтаят смело, да не се отказват пред трудностите и да вярват в себе си.

"Ти им даваш един много ценен урок – че победителите не се раждат директно на подиума, а се изграждат всеки ден с много труд и всеотдайност, с характер и достойнство", добави министър-председателят.

Премиерът съобщи, че с решение на Министерския съвет ще бъдат отпуснати 2 млн. евро за ремонт на спортен комплекс „Спортпалас“ във Варна.

Керязов подчерта, че това е най-голямата парична премия, връчвана досега на български спортист от индивидуален спорт. Той също поздрави шампиона за успехите и положителното влияние, което оказва върху децата и младите хора.

Карлос Насар благодари на премиера за наградата. "Благодаря на всички вас, че забелязвате успехите, радвате се заедно с мен и че с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести", заяви той.

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