Нови партньорства и стратегически решения в ИКТ Клъстер - Варна

На 11 септември 2025 г. в Икономически университет - Варна се състоя Общо събрание на ИКТ Клъстер - Варна, което събра представители на бизнеса, образованието и местната общност. Събитието премина при висока активност и включи важни решения за бъдещото развитие на организацията.

Основни решения

В рамките на заседанието бяха разгледани и гласувани няколко основни точки. Одобрен беше годишният отчет за 2024 г., както и отчетът за постигнатото през периода юли - септември 2025 г., включващ първото нетуъркинг събитие на клъстера, летни стажове за над 140 ученици, срещи с ИАНМСП и Световната банка.

Нови членове

Специално внимание беше отделено на разширяването на общността на Клъстера. С радост приветстваме новите си пълноправни членове - „Роял Технолоджи“ ЕООД, „Фенси-Студио“ ЕООД и „Ронева“ ООД, които ще обогатят експертизата и ще допринесат за развитието на регионалната екосистема. След приемането на компаниите с единодушно мнозинство, сдружението вече наброява 79 организации (39 бизнеса, 22 училища, 7 университета и 11 НПО), от които 42 пълноправни, 36 асоциирани и 1 стартъп. Очаква се до края на годината членската маса да достигне до 90 организации, което ще ни позволи да реализираме още повече инициативи в подкрепа на общността, децата и средата, в която живеем.

Черноморски технологичен форум

През 2026 г. Варна ще бъде домакин на Черноморски технологичен форум - международно събитие, което ще се проведе в началото на октомври и се организира от ИКТ Клъстер - Варна. Светослав Стаменов, член на УС и координатор на проекта, подчерта, че форумът цели да популяризира града като европейски ИТ център и да създаде среда за партньорства между местни и чуждестранни компании, инвеститори и академични среди. Основните теми ще бъдат изкуствен интелект, умни градове, киберсигурност, транспортът на бъдещето, морски технологии и иновации в земеделието. Събитието ще включва лекции, панелни дискусии, уъркшопи и изложение на иновативни решения.

Работа с младите таланти

Акцент в дискусиите беше работата с подрастващите и подготовката на бъдещи специалисти. През лятото над 140 ученици от няколко варненски гимназии преминаха стажове в компании от клъстера, като работиха по реални проекти в областта на изкуствения интелект, програмирането, роботиката и дизайна. Въпреки това, усилията за институционално партньорство срещнаха трудности - по предложението за целогодишни ученически практики и промяна в нормативната база, ИКТ Клъстер - Варна получи мълчалив отказ от Министерството на образованието и науката.

Възможности за бизнеса

По време на събранието беше представена и възможност за кандидатстване от страна на бизнеса по проект „От висше образование към заетост“. Ръководител „Управление на проекти” към ИУ - Варна Мирослава Иванова запозна участниците с механизма на програмата, която цели да подпомогне връзката между академичната среда и пазара на труда и да улесни реализацията на младите специалисти.

Гостите на събранието

Събитието беше уважено от инж. Пенко Стоянов и Светослав Жеков от Камара на строителите в България, кап. Станислав Стоянов и кап. Ивайло Пасков от Българска асоциация на морските капитани, представители на Морски клъстер България, Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), фондация „Нова идея“ и други организации. Тяхното присъствие подчерта междуотрасловото значение на ИКТ Клъстер - Варна и необходимостта от по-тясно сътрудничество между различни сфери на икономиката.

Предстоящи събития

До края на 2025 г. предстоят редица инициативи, включително Трета конференция „Училище за успех“, която ще се проведе на 5 октомври във Варна, лидерските семинари „Пътешествие за лидери“ през септември и октомври, събитието ТЕХНОСТАРТ Мотиватор 2025 на 15 октомври в ИУ - Варна, форумът „Нежна сила - жените в бизнеса говорят“ на 13 ноември в The Brick Port със специален гост Анна Цолова и Коледен благотворителен бал на ИКТ Клъстер - Варна на 5 декември.

Общото събрание затвърди ролята на ИКТ Клъстер - Варна като обединител на бизнеса и образованието в региона. С активното участие на членовете и партньорите, организацията продължава да работи за позиционирането на Варна като водещ център за технологии и иновации в Черноморския регион.

Следете календара на предстоящите събития и ги посетете: https://ictclustervarna.com/timeline

Снимки: Теодора Михайлова