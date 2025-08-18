Либералното образование е виновно за смъртта на пътя, смятат синдикатите

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ публикува във Фейбук позиция относно нарастващата „безмерна агресия“ в българското общество и реформите в образованието. За основни виновници за "моралния упадък" на учениците и инцидентите по пътищата се посочват „либерално образование“ и култът към мутрите и чалгата.

За да решат проблема със спазването на реда в училищата, от синдиката предлагат собствена „азбука на възпитанието“, която включва безусловно спазване на училищния правилник, полагане на обществено полезен труд за родителите на провинилите се деца, въвеждане на оценка по дисциплина и забрана за телефоните в училище - но само ако за нарушенията на забраната бъдат глобявани родителите.

Ето я и цялата позиция на синдиката:

ПОЗИЦИЯ

по повод на нарастващата и безмерна агресия в българското общество.

България днес потъва в последствията от т.нар. „либерално образование“ и дългогодишната морална разруха!

Култът към мутрите и чалгата безмилостно унищожава християнските добродетели!

Срутването на традиционните ценности къса нервите на гражданското общество и превръща арогантността в норма.

Първите жертви на моралния упадък са нашите деца и ученици, а след тях – цялото ни общество!

Всекидневните случаи на агресия по пътищата, причинявани от „бивши“ невъзпитани ученици, подкопават обществените норми и морал и често водят до трагични последици. Всичко това е резултат от усилията на част от обществото и някои НПО-та да наложат либерални норми, извоювани чрез зловредни образователни политики и популизма на определени политически партии. За съжаление, този процес продължава от десетилетия, но пък за радост е обратим!

Примерите за насилие над учители и ученици са безброй.

Агресията се превърна в традиционна в училището, в обществото и по пътищата на България!

Липсва ред и респект към закона, към институциите, към родителя, към учителя, към редовия полицай!

И всичко това не е случайно – това е системно формиране на псевдоличности, лишени от вяра, морал и добродетели.

Индивиди, за които околните са нищожества, а „те“ са господари на своето брутално и нелогично самочувствие! Институциите гледат безучастно, докато родителският натиск и партийният популизъм подкопават авторитета на учителя и училището.

Поредният случай с циганин, убил човек с колата си, за съжаление е закономерност и е плод на десетилетна неуспешна интеграция, скрита зад чадъра на дискриминацията.

Правителствата, парламентът и политиците са се фокусирали върху последствията от тези „дефицити“ на нашето общество и очевидно забравят превенцията към тези деяния, а отговорът е много лесен – възпитанието на утрешното общество!

Ако напъните и лавинообразните промени в Закона за движение по пътищата, свързани с административни наказания и глоби, от които няма никакъв смисъл, по отношение на войната по пътищата на България, се превърнат в превенция и формиране на добродетели и морал в училище, успехът ще бъде гарантиран.

Нека дори и една десета от глобите към шофьорите се насочат към финансови санкции за родителите, чиито деца не спазват училищния правилник, резултатите във възпитанието ще бъдат десетократно по-добри, а много хора ще останат живи!

Синдикат „Образование“ от години предупреждава и предлага решения за формиране на ценности, за зачитане на различния, за респект към авторитетите!

Българското училище, с помощта на родителите и институциите, може да формира човеци, които да не са във война с останалите!

Азбука на възпитанието, предложена от Синдикат „Образование“:

1️⃣ Безусловно спазване на училищния правилник.

2️⃣ Санкции за родители, чиито деца нарушават правилата.

3️⃣ Обществено полезен труд за такива родители.

4️⃣ Въвеждане на оценка по дисциплина.

5️⃣ Забрана на телефоните в училище.

6️⃣ Край на безпочвените жалби срещу учителите.

7️⃣ Възпитанието = Обучението.

8️⃣ Социализацията = Образованието.

☝️Защото отличният ученик не бива да има право да бъде арогантен, агресивен и лишен от задължението да спазва правила.

Образованието е многостранно формиране на една личност, а в България някои се опитват да заглушат морала и добротата, която трябва да се формира в подрастващите!

Заявяваме категорично: нямаме време за чакане!

Необходими са ефективни мерки – законите не се прилагат, защото много родители нехаят, а на учителите бе забранено да възпитават.

Комфортът на НПО-та и политици не може да бъде поставян над бъдещето на нашите деца!

Образованието е многостранно формиране на личността и създаване на добри хора!

Нямаме време за чакане – децата ни заслужават бъдеще без агресия!

Учителите трябва да имат право да възпитават, а моралът и добродетелите – върнати в училище!

д-р Юлиян Петров

Синдикат „Образование“, КТ „Подкрепа“