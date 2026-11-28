Мостът на Колю Фичето над река Дряновска, една от емблематичните архитектурни и исторически ценности на Дряново, все още очаква своето реално възстановяване.

След аварийната ситуация от май месец тази година, при която придошлите води компрометираха части от каменния парапет, Община Дряново вече е преминала през няколко важни етапа – изготвен е инвестиционен проект, съгласуван с Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство, проведена е обществена поръчка и е определен изпълнител.

Това става ясно от отговор на Община Дряново на наше запитване, както и от публикуваното решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Избран е изпълнител, но договорът няма да започне да се изпълнява без осигурено финансиране

Обществената поръчка с предмет „Текущ ремонт и извършване на консервационно-реставрационни работи на мост на Колю Фичето над река Дряновска“ е открита на 1 септември 2026 г. с прогнозна стойност до 172 606,65 евро без ДДС, или 207 127,96 евро с ДДС.

С решение на кмета на Дряново за изпълнител е определено дружеството „МИСТРАЛ 7“ ЕООД от Велико Търново, представлявано от Венцислав Дончев.

Предложената от дружеството цена е 171 988,83 евро без ДДС, или 206 386,59 евро с ДДС – само с 617,82 евро без ДДС под прогнозната стойност на поръчката.

Две други дружества са отстранени от процедурата заради несъответствия с предварително обявените условия. Сред тях е и „ВЕРТИКАЛ 90“ ЕООД от Габрово, чиято оферта не е допусната заради предложен срок за изпълнение от 120 дни, който съвпада с минималния срок, въпреки изискването на възложителя предложеният срок да бъде различен от минималния и максималния. Посочено е и липсващо задължително деклариране за осигуряване на непрекъснатост на работата при временна неработоспособност на член от екипа.

В крайна сметка „МИСТРАЛ 7“ ЕООД е единственият допуснат до оценка участник и е класиран на първо място по критерия „най-ниска цена“.

И тук идва същественият проблем: към момента на откриване на обществената поръчка не е било осигурено финансиране за изпълнението ѝ.

В документацията изрично е посочено, че на основание чл. 114, ал. 1 от Закона за обществените поръчки изпълнението на дейностите ще бъде отложено до осигуряване на необходимите средства. С други думи, определянето на изпълнител не означава автоматично, че реставрацията може да започне.

Какво предвижда реставрацията?

Според техническата документация дейностите са насочени към съхраняване на автентичния вид на моста и възстановяване на компрометираните елементи с подходящи консервационно-реставрационни технологии.

Предвидени са:

• Почистване на съществуващата калдъръмена настилка и подмяна на фугите по специална рецепта. • Консервация на каменните блокове на парапета и металните планки, които осигуряват връзката между отделните елементи и основата на моста. • Възстановяване на липсващите метални планки с идентични на автентичните. • Консервация и реставрация на камъка при наличие на пукнатини. • Премахване на старата фуга по каменната зидария и полагане на нова по предписание на консерватор. • Цялостно почистване на зидарията и внимателно отстраняване на саморасла растителност. • Премахване на натрупаните соли по сводовете. • Изграждане на ново фасадно осветление, тъй като съществуващата електрическа инсталация, предназначена за осветление, към момента не функционира.

Всички дейности следва да бъдат съобразени с изискванията за консервация и реставрация на недвижими културни ценности, а не да представляват обикновен строителен ремонт.

Общината очаква финансиране от Министерството на културата

В отговора си Община Дряново посочва, че след аварийната ситуация е сигнализирала компетентните институции. Извършена е проверка на място от представител на Министерството на културата, а на основание чл. 192, ал. 1, т. 1 от Закона за културното наследство е съставен констативен протокол.

В него са описани нанесените щети и предприетите аварийно-временни мерки за обезопасяване на обекта. Заключението на протокола изрично посочва необходимостта от консервационно-реставрационни работи в съответствие с вече съгласувания инвестиционен проект.

Общината е отправила и официално искане към Министерството на културата за спешно осигуряване на целево финансиране. По информацията, предоставена в отговора, до момента няма получен отговор от министерството.

Поради приключването на бюджетната 2026 г. Община Дряново предвижда обектът да бъде включен в бюджета за 2027 г. Финансирането може да бъде осигурено чрез собствени местни приходи или чрез включването му в капиталовата програма на общината.

Остава въпросът: колко още ще чака един от символите на Дряново

Казусът показва, че административната подготовка за възстановяването на моста вече е напреднала, а Община Дряново има доброто желание ремонтът да бъде осъществен възможно най-скоро, но най-важната стъпка – реалното изпълнение на реставрационните дейности – остава обвързана с осигуряването на средства.

При културна ценност с подобно историческо и архитектурно значение, която вече е претърпяла щети вследствие на придошлите води, времето не е без значение. Аварийните мерки могат да осигурят временно обезопасяване, но не заместват необходимата реставрация.

Общината заявява, че полага усилия за съхраняването на моста в автентичния му вид. Предстои да стане ясно дали през 2027 г. ще бъдат намерени необходимите средства и дали избраният изпълнител ще може да започне работа, преди състоянието на съоръжението да се влоши допълнително. Наличието на проект, съгласувания и избран изпълнител е важна предпоставка, но само по себе си не спасява културното наследство.



Тази статия е създадена в рамките на инициатива „Свободен глас – информиран избор“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) или на ИООС. Нито Европейският съюз, нито EACEA, нито ИООС могат да бъдат държани отговорни за тях.

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