Всички замесени със скандалния строеж във варненския квартал "Чайка" един по един отрекоха да имат общо със застрояването върху детска площадка. Дърветата там обаче вече са изсечени, а усещането - за поредна имотна афера а'ла "Баба Алино".

Застрояването на кварталната детска площадка край блок 33 стана симптоматичен пример за събудените апетити на инвеститори, които възобновиха замразения строеж броени часове след скандалното решение на ОИК-Варна да отстрани кмета Благомир Коцев от поста му.

Жители на квартала днес за пореден път се събраха на протест, пред телевизионни камери. Те споделиха опасенията си, че теренът е даден за строителство по съмнителен начин. Скандализирани са, че имотът е получен като обезщетение, а намесени в инвеститорския проект са хора на ключови позиции. Жителите на "Чайка" са убедени, че парцелът се застроява неправомерно и искат да запазят тази зелена площ.

Отстраненият кмет на Варна Благомир Коцев веднъж спря строежа през лятото. Тогава той обяви, че внася в Общинския съвет искане за изменение на Подробния устройствен план на целия квартал, така че зелените площи в района да бъдат запазени. "Ако Общинският съвет на Варна приеме предложението ми, веднага ще наложа мораториум върху строителството в кв. „Чайка“ за 2 години, докато тече изменението в ПУП–а му", обяви през юли Коцев. Няма данни такъв мораториум да е бил приет.

В пост във фейсбук Благомир Коцев обяснява, че мораториумът е единственият начин да бъде спрян строежът, който иначе е узаконен благодарение на приет през 2015 г. План за регулация и застрояване на „Чайка“.

За съжаление, План за регулация и застрояване на „Чайка“ е одобрен от Общинския съвет на Варна още през 2015 г. Именно с този план въпросният имот, който преди това е попадал в зона за парк, спорт и детска площадка, е посочен за частно застрояване.

В крайна сметка строителството е законно. Собственикът е извървял всички стъпки, определени от закона, което му позволява да осъществи инвестиционното си намерение. Единственият начин да спрем по-нататъшното застрояване на „Чайка“ е с мораториум върху всякакво строителство в квартала.

Преди ден на същия терен влезе строителна техника. Лентичките, запечатващи обекта, бяха премахнати.

Самият Коцев реагира остро на размразяването на строежа и посочи кои са замесените:

"Проектант там е областният координатор на ГЕРБ Стоян Петков, а строител е „Планекс“ на председателя на Общинския съвет и шеф на групата на „Алтернативата“ Христо Димитров"; "В интервю за Българското национално радио, общинският съветник Георги Кулински, пак от „Алтернативата“, заяви, че Варна три години била в застой и сега в Общинския съвет имат самочувствието, че могат да наваксат пропуснатото за една година. "Христо Димитров възнамерява да застроява още едно междублоково пространство. Това между „Бялата къща“ и блок 68 в „Чайка“. Сега там има прекрасна квартална градинка. Но като вземат властта, на нейно място ще вдигнат блок. Спирах го в продължение на месеци. Вече не мога."

Всички посочени отрекоха да са пряко замесени.

От компанията "Планекс" обявиха, че вече нямат общо със строежа. "Дружеството беше ангажирано като изпълнител, но този ангажимент е прекратен по взаимно съгласие, за което е съставен Акт обр. 10. Възложителят е поверил строителството на друг изпълнител. Към настоящия момент „Планекс“ няма ангажимент към реализацията на този обект.", се казва в позицията, изпратена до редакцията.

На поставените ограждения на терена стои надпис на „Планекс” и до днес.

Председателят на ГЕРБ-Варна Стоян Петков на свой ред отрече твърденията на Благомир Коцев, че е проектант на спорния строеж до блок 33. Жителите на "Чайка" обаче не смятат, че това отговаря на истината.

Председателят на Общинския съвет във Варна инж. Христо Димитров коментира строителството край блок 33, както и в района на „Бялата къща“ и блок 68 в кв. „Чайка“. За обекта до блок 33 той посочи, че разрешението е издадено от администрацията на Коцев, а строителят вече не е „Планекс“, както твърди бившият кмет в социалните мрежи. По случая с „Бялата къща“ и блок 68 председателят отново твърди, че разрешението за строеж е подписано от администрацията на Коцев през 2024 г. Проектът впоследствие е спрян, но според него умишлено се пропускат важни подробности за времето и обстоятелствата около административните действия.

Въпреки заведени жалби и дела, пътят към застрояването на двете квартални градинки в "Чайка" изглежда узаконен. Точно както в "Баба Алино".

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