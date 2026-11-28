С поредица от мащабни културни събития и творчески инициативи Народно читалище „Христо Ботев - 1869 г.“ гр. Калофер отбеляза 150-годишнината от гибелта на своя най-велик съгражданин - поета и революционер Христо Ботев. Проектът „Безсмъртието на Ботев: Глас за България“ превърна годишнината не само в повод за преклонение пред историческата личност, но и във възможност за създаване на нови културни пространства и събития с трайно значение за града. Проектът бе осъществен в сътрудничество с Кметство Калофер и с финансовата подкрепа на Министерство на културата.

Сред най-значимите прояви в програмата бе спектакълът „От корените на Калофер до безсмъртието на Ботев“, представен на открито в Мемориалния комплекс „Христо Ботев“. В него се включиха местни самодейци, актьори и творчески формации, сред които женският хор и гайдарският състав към читалището, танцова формация „Росна китка“, „Калиферови хайдути“, прабългарската школа „Бага-Тур“, представители на РК „Традиция“ и актьорите Елена Азалова, Христофор Недков, Стоян Ангелов и Георги Райчев. Сценарият и режисурата са дело на Ивелин Керанов - бивш директор на Драматичен театър „Гео Милев“ гр. Стара Загора. Представлението съчета историята на Калофер с живота и делото на Ботев, превръщайки Калофер в естествена сцена на родолюбие и памет.

Особено внимание бе отделено на автентичността на сценичната визия. За костюмите на участниците бяха изработени и осигурени носии, а роклите на хористките бяха украсени с калоферска дантела. В инициативата по изработването на дантелите се включиха майсторки от различни градове и деца от кръжока по калоферска дантела. Така подготовката на спектакъла се превърна и в начин за съхраняване и предаване на едно от най-ценните местни занаяти между поколенията.

Друг акцент в проекта бе иновативното 3D мапинг шоу „Звук и светлина: Ехото на Ботев“. Чрез съвременни визуални и звукови технологии образът, поезията и идеите на Ботев оживяха по нов начин пред публиката. Двете събития получи широко медийно отразяване, а продължителните аплодисменти и многобройната публика бяха най-красноречивото свидетелство за техния успех.

Проектът „Безсмъртието на Ботев: Глас за България“ обхвана и редица инициативи с национално участие. Инициативата „Безсмъртният Ботев – 150 години по-късно“ бе насочена към българското просветно дело и привлече 18 училища от 18 населени места с общо 224 ученици и 65 учители. Чрез спектакли, литературно-музикални композиции, картини, филми и приложни изкуства младите хора представиха своето разбиране за значението на Ботевото наследство днес.

В изключително успешния национален рецитаторски конкурс „Аз съм Ботев“ се включиха над 200 участници от 54 населени места. Отличените изпълнения бяха представени в тържественото отбелязване на 2 юни в град Калофер, показвайки колко живо продължава да бъде Ботевото слово и колко различни лични прочити може да вдъхнови то. Силно емоционално преживяване бе и Поетичният маратон, на който жители и гости на Калофер обединиха гласовете си в общо рецитиране на великото стихотворение „Хаджи Димитър“. Дори проливният дъжд на 2 юни не успя да разпръсне участниците, които останаха на площада до последния стих. Така поклонението се превърна в истински израз на общностна памет и признателност.

Към културния живот на града бе добавено и ново пространство за социален и творчески обмен – „Лятно кино под звездите: Епохата на Възраждането“. Открито на 15 август, в деня на Празника на калоферската дантела, то вече предлага възможности за прожекции и споделени културни преживявания.

Зад реализирането на всички инициативи стои продължителната работа на екипа на читалището, подкрепата и активното участие на местната общност. Както подчертава секретарят на читалището Диана Овчеларова, основната цел на проекта е почитта към миналото да се превърне в грижа за настоящето и бъдещето на Калофер.

Проектът „Безсмъртието на Ботев: Глас за България“ показа, че паметта за националните герои може да бъде съхранявана не само чрез традиционните форми на почит, но и чрез съвременно изкуство, образование и активно общностно участие. Постигнатото оставя след себе си не само незабравими събития, но и нови възможности за културния живот на града – доказателство, че когато хората са обединени от обща кауза, дори малкият град може да създава значими дела от национално значение.

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