''Островът на тишинавтите'' от Театъра на сетивата - за първи път в София

На 12 октомври (неделя), един от най-обичаните спектакли на Театъра на сетивата - Островът на Тишинавтите, ще се материализира за първи път в София на наистина ново, НЕОбичайно място - затворена до момента градина в кв. Лозенец. Островът се отваря за тишинавти-изследователи и създава изследователско пространство ОТВЪД ДУМИТЕ, където те ще могат да творят и откриват нови форми и идеи.

Островът на Тишинавтите в Лозенец, София е своеобразен еднодневен фестивал, който представя и разгръща Тишинавтската култура. Пребиваването на Острова дава възможност за притихване, осъзнато свързване с вътрешния свят и заобикалящата реалност, и като използва разширените сетива, въображението и интуицията отваря Портал към ново, по-фино измерение... до тук можем да стигнем с думите! Продължаваме ОТВЪД тях.

Островът на Тишинавтите e НЕОбичаен остров. Остров, който може да променя формата си, да изчезва и после да се появява на ново място.

Възникнал през 2015 като сетивен театрален спектакъл, случващ се на най-големия от островите в язовир Голям Беглик, в Родопите, той преживява там осем издания, преди 2025 когато излиза от формата на спектакъл и се превръща в пътуваща база на Института за изследване на Тишината. Пътуващият остров на тишинавтите е лаборатория, която представя и развива нови артистични форми и практики в измерението ОТВЪД ДУМИТЕ, където публиката е поканена да влезе в ролята на тишинавт, съ-творец и изследовател.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

- НАЧАЛО: 14:00 - сетивно пътуване и изследване на квартал Лозенец, което ще ви отведе до тайната локация на Острова на Тишинавтите;

- от 15: 30 до 19:00;

- сесии за колективно рисуване и творческо писане (носете си тефтер-бележник и нещо за писане);

- практика за оставане в неподвижност и съзерцание под уютна шатра с килими и възглавници;

- музикална практика-импровизация Live Trance Circle, която стимулира креативността и способността на участниците да създават спонтанна, колективна музика с помощта на музикални инструменти от цял свят.

ВХОД: 20 лв – дарение в подкрепа на SILENCE LAB – първата база на Института за изследване на Тишината и креативна лаборатория в София, която поддържа и развива Тишинавтската култура и практики.

Ако искате да подкрепите съществуването на тази градска утопия* можете да станете член на Клуба на Тишинавтите с еднократно дарение от 120 лв. на година, или с месечен абонамент през PATREON. Членството в Silence Lab ви дава преференциален достъп до събитията в Silence Lab и принадлежност към общност от Тишинавти -изследователи.

* SILENCE LAB е „градска утопия“ – просторен апартамент в кв. Изгрев с уникална тераса и гледка от 13 ет. към гората и Витоша, в който от повече от 6 години никой не е говорил и използвал думи вътре! Ето защо наричаме SILENCE LAB ХРАМ на Тишината и Убежище на ПОКОЙ и ОСЪЗНАТОСТ в центъра на градската суматоха. Акумулираната през годините Тишина вътре има способност да презаржда, да прояснява ума и естествено да регулира нервната система. Повече за SILENCE LAB и възможностите за по-дъглосрочен достъп до нея, може да научите от Михаил Димов (0884674953) или прочетете на https://sensorytheatresofia.com/institut-za-izsledvane-na-tishinata/.

Подарете си няколко часа БЕЗВРЕМИЕ в сърцето на градската джунгла и открийте Остров на спокойствие и сътворчество!

Проектът „Островът на Тишинавтите – пътуващ фестивал за имерсивен театър“ се реализира в финансовата подкрепа на Министерство на културата и с партньорството на район Лозенец, Столична община.