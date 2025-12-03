Виртуози от Дания и Корея разделиха първа награда на конкурса за цигулари ''Васко Абаджиев''

Залата на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ се оказа тясна да побере желаещите да чуят гала концерта на лауреатите на Международния конкурс за цигулари „Васко Абаджиев“.

Осмото издание на надпреварата, организирана от Клуб ЮНЕСКО "Леонардо да Винчи" София, отбеляза рекорд – участваха 32-ма кандидати от 14 държави, като условие бе да не са навършили 30 години. Нивото беше толкова високо, че първата награда беше поделена. Журито я присъди на Михаел Гремер (Дания) и Хьокджън Сон (Република Корея). На второ място беше класирана виртуозната корейка Джийон Ким, а третото също бе поделено – между японката Кае Танимура и руснака Арсен Ивлев, възпитаник на Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“.

Хьокджън Сон (Република Корея)

Специалният приз на конкурса „Васко Абаджиев“ отиде в ръцете на Елизавета Бакман (Изр), която получи шанс за участие на фестивала „Софийски музикални седмици“.

Разделилият първа награда Михаел Гремер призна, че наградата е изключително ценна за него, защото това е първият му конкурс от седем г. „За последно участвах на такъв, когато бях 15-16 годишен. Тогава срещнах своя преподавател Николай Снайдер и той реши да промени техниката ми, което ми отне четири години. Първите две нямах никакви концерти, а само репетирах. Затова конкурсът „Васко Абаджиев“ беше толкова специален за мен – едно великолепно изживяване.“

Другият носител на най-високата награда - 23-годишният кореецът Сон, коментира: „Конкурсът беше много наситен, всеки ден имаше нови предизвикателства, невероятно интересни. Досега не бях получавал първа награда на толкова голям международен конкурс, така че това е чест и ново усещане за мен. Градът ви ми хареса, напомня на родния ми град Сеул. В бъдеще просто си пожелавам просто да не се уморя от музиката, да съхраня страстта си.“

Международното жури на конкурса Снимки: unesco-ldv.com

Международното жури бе в състав проф. Жана Ганделман (Израел), проф. Ксения Милас (Италия), Йоанна Каменарска (Германия), Джовани Анджелери (Италия), проф. Йосиф Радионов и композиторът Стефан Илиев. Анджелери, който е един от носителите на прочутата награда „Паганини“, отчете, че конкурсът „Васко Абаджиев“ е на световно ниво.

Носителката на специалния приз Елизавета Бакман

А проф. Ганделман разказа: „За първи път бях поканена в журито по време на пандемията и участвах дистанционно. Оттогава обаче с нетърпение очаквам тези пет дни в България, защото в сложния свят, в който живеем, този конкурс е като оазис на нормалността, а нивото на участниците се вдига с всяка година. Като преподавател в университета в Тел Авив, знам как студентите търсят подобни конкурси. Вярвам, че в бъдеще ще има още по-голям интерес към „Васко Абаджиев“. Много се разбираме с всички членове на журито, но особено ценя контакта с проф. Родионов и маестро Илиев, защото те са от поколението, което гори за цигулковото изкуство“.

Организаторите подчертават, че конкурсът, провеждан от 2011 г., не е просто състезание – той е среща на поколения, култури и духовни ценности, обединени от любовта към музиката и към гения на Васко Абаджиев, един от най-ярките и трагично красиви образи в българската музикална история.