Как България ще избере своя изпълнител за ''Евровизия 2026''

БНТ и ПРОФОН подписаха споразумение за сътрудничество за "Евровизия" догодина. То е свързано с избора на български изпълнител, който да представи България в юбилейното 70-о издание на конкурса във Виена през май, съобщават от обществената телевизия.

Идеята на споразумението е да има максимално добър и ясен критерий, по който да бъдат избрани участниците за националната селекция.

"Екипът на БНТ работи усилено вече няколко седмици по правилата и критериите за националната селекция за песенния конкурс на Евровизия, който догодина ще чества юбилей 70 години в Австрия. Затова за нас е изключително важно споразумението с ПРОФОН, тъй като то ни осигурява ясен критерий, по който да каним най-добрите и най-конвертируемите български артисти за националната селекция, а не да разчитаме на лични впечатления, на субективен подбор и т.н", каза Антон Андонов, член на УС на БНТ.

ПРОФОН ще предостави на БНТ информация за топ 40 най-излъчвани български артисти в последните 8 месеца в радио и телевизионния ефир. Това е критерият, на чиято база ще бъдат поканени изпълнителите, които да участват в местната селекция през януари догодина. Така ще се избегне субективният фактор при избора на участниците за националния финал на "Евровизия".

"От дълги години ПРОФОН прави медиен мониторинг в България с една испанска компания и сега се радваме, че можем да бъдем полезни в участието на българския изпълнител за Евровизия от страна на ПРОФОН. Представяме информацията, която е необходима да бъде обективно и най-прецизно подборът на участниците от България", коментира Виктор Касъмов, председател на УС на ПРОФОН.

България не е единствената страна, която се връща в конкурса след кратка пауза - към него отново ще се включат Румъния и Молдова. Канада пък загатва, че би могла да се присъедини за пръв път към състезанието в бъдеще, но не е ясно кога и как това ще се случи.

Въпреки завръщащите се държави организацията на предстоящия конкурс е доста напрегната поради разминаващите се позиции на участващите страни относно войната в Газа. Националните телевизионни оператори на пет държави – Нидерландия, Словения, Исландия, Ирландия и Испания, призоваха Израел да бъде изключен от "Евровизия" заради цивилните жертви по време на воeнните действия в ивицата.

Германският канцлер Фридрих Мерц пък зае напълно противоположната позиция и заплаши с бойкот от страна на Германия, ако Израел бъде изключен. Австрия също подкрепи участието на държавата във Виена.

Дали ще се стигне до бойкотиране на конкурса от едната или другата страна, предстои да стане ясно. По думите на организаторите засега настроенията са по-скоро оптимистични.

Двата полуфинала на "Евровизия 2026" ще бъдат на 12 и на 14 май, а големият финал е на 16 май.