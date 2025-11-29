„Празна е стаята на удоволствието“ е изградено по документални фрагменти и авторски текстове на екипа. Представлението е резултат от двугодишен лабораторен процес, изследващ вътрешната сцена на човек по отношение на Ужасяващото. Капиталът на несъзнаваното става обект на сценично изследване, претворяване, инсцениране. Каним най-тъмната страна на душевния живот на сцената. Манифестираме тези капсуловани отхвърлени желания, които търсят своя път за проявления в реалността през изкривени манипулативни фетишизирани акции, в които злоупотребата с тялото, вината и самоунижението водят до непостижимия край на човешкото несъзнавано, проектирано в пространството на Празната стая. Инсценираме фрагменти от болезнената част от личностните си сценарии в опит да претворим емоционалното наследство от нашите предци. Драматургично отваряме четири стаи - стая на Удоволствието, стая на Детето, стая на Майката, стая на Бащата, в които изследваме архетипните образи от семейните констелации.

Всеки от нас разпознава непоносими сцени от детството си, проследява и изследва същността на едно дете, което е бил той самият. Болезнена проблематика се разгръща пред очите на зрителите и ги кани за собствена интерпретация. През катарзиса търсим да се слепим отново, за да се усетим цели. Ще успеем ли да отворим собствените си стаи и да се настаним отново в себе си, за да завърнем сетивата си в желаното? Ще се научим ли отново на удоволствие? Облекчението в края идва от това, че признаваме, че сме несъвършени и усещаме, че все още сме тук – живи!

На 1 декември навлизаме отново в ПРАЗНА Е СТАЯТА НА УДОВОЛСТВИЕТО. „Подсъзнаваното е труден дори непосилен материал за работа. Да се материализира в език (на тялото, драматургично, обектно) е равностойно на революция. Работата на Юлиана Сайска в представлението е монументална и минималистична. Не съм гледала подобно нещо (не само на българска сцена, но смело казвам и на международна). На тези ширини вирее някаква много специфична форма на спасение. Благодаря на това наслагване, упоритост, смелост, смесване на дисциплини и видима, неоспоримо видима етика… на цяла една общност, но и в частност на отделните артисти тогава когато се заемат с рискованата задача на казване на истината.“ Това споделя д-р Снежанка Михайлова (философ и писател) след нейното първо преживяване на представлението.

Премиера: 22.11.2023 Топлоцентрала

Представлението е минало селекция и е включено в програмата на РЦСИ Топлоцентрала за 2026 г.

Участие в ANKOKU International Performance Festival, Стокхолм (2024)

Празна е стаята на удоволствието

С участието на: Юлиана Сайска, Яна Мороз, Елица Алексиева, Елена Димитрова, Велислав Павлов, Нино Гомес

Идея: МЮТЕСЕ + Я (М. Ръждашки, Ю. Сайска, Т. Котов, Е. Гацов, С. Павлов, Е. Димитрова + Я. Мороз)

Режисьор: Юлиана Сайска

Супервизия на процеса: Теодор Котов

Сценография и осветление: Ралица Тонева

Композитор: Елица Алексиева

Саунд дизайн и авторски песни: Нино Гомес

Драматургичен консултант: Младен Алексиев

Антидраматургия: Цвета Софрониева

Продължителност: 110 минути

Възрастово ограничение: 18+

Партньори по проекта: Министерство на културата, Национален фонд „Култура“ и РЦСИ „Топлоцентрала“.