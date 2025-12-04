Реставрират бившия театър ''Ренесанс''. Ще бъде зала за концерти

Бившият театър "Ренесанс", познат още като кино "Възраждане", а по-късно нощен клуб "Син сити", най-после ще бъде реставриран, съобщава "Капитал". Мястото ще бъде преобразено в зала за концерти и различни прояви.

На 12 ноември кметът на район "Възраждане" Станислав Илиев ("Спаси София") обяви във "Фейсбук", че вече е изготвен цялостен проект за реставрация, който да върне автентичния архитектурен облик на сградата, строена между 1906 и 1910 г.

"Целта е да върнем автентичния облик на сградата и да съхраним нейната архитектурна и културна стойност за поколенията напред. Предвижда се конструктивно укрепване, възстановяване на фасадната мазилка и декоративните елементи, както и подмяна на дограмата и покрива. Ще бъдат използвани съвременни материали и технологии, които гарантират дълготрайност и устойчивост, без да се нарушава историческият характер на сградата. С реализирането на този проект бившият Театър „Ренесанс“, познат още като кино „Възраждане“, ще възвърне своето културно и духовно значение в сърцето на София. Вярвам, че с професионализъм, визия и отговорност можем да съчетаем миналото и бъдещето в едно живо, модерно градско пространство", обясни кметът.

Сегашният червен цвят на сградата ще бъде заменен с характерния за стара София жълт нюанс, в какъвто е била тя и при построяването й. Обсъждано е било и да се запази червеният цвят, но окончателното решение е взето от Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството накултурата.

Възложител на реконструкцията не е общината. Реставрацията ще бъде финансирана изцяло от настоящия наемател - дружеството "Театро Лайв". Съдружници в него са Симеон Щерев, Драгомир Владов и Красимир Вангелов. Първите двама са известни и като собственици на нощното заведение "Готъм клуб".

Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на София на 27 октомври и като възложител е вписан собственикът на сградата Красимир Георгиев през дружеството си "К.Г. - Красимир Георгиев". Архитектурният проект е разработен от българското архитектурно дружество SMPL Architects, а изпълнител на строителните дейности е "Валентин Петров 2004".

От SMPL Architects подчертаха, че през годините сградата е претърпяла много преустройства (първото още от 1918 г.), но концепцията им е за минимална намеса - "премахване единствено на неудачните поправки и запазване на фасадите такива, каквито ги разкриваме, без интерпретации".

Театърът пустее от почти десет години и е преживял няколко пожара.