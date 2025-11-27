Георги Черкин и Марио Николов са сред солистите в концерта ''Коледни вдъхновения''

Концертът „Коледни вдъхновения“ ще се състои на 3 декември в „Театро арт“ в София, информират организаторите от Art Music Centre.

Участници са виртуозният пианист Георги Черкин, тенорите Марио Николов и Андрея Мирчев, примите на Пловдивската опера – Валерия Мирчева и Евгения Ралчева, заедно с Хора на софийските момчета с диригент Александър Митев, Симфоничният оркестър на Видин и маестро Петър Димитров.

„Специално за предстоящите светли празници Симфониета-Видин е подготвила празнична гала с известни солисти и програма, издържана в стила на виенските традиционни коледни и новогодишни концерти. В навечерието на коледните и новогодишните празници публиката ще има възможност да се наслади на популярни мелодии – музикални пиеси, песни от целия свят и коледни класики, които носят красота, носталгия и празнична магия, и да се зареди с добро настроение“, коментират организаторите.