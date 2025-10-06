Виенският Grandball Orkestra ще гостува с Коледна гала в навечерието празниците

Виенският Grandball Orkestra ще гостуват в София в навечерието на Коледните празници с Коледен гала концерт на звезди от Виенския Симфоничен оркестър и оркестъра на Виенската Volks-Oper. На 5-ти декември 2025 в зала 1 на НДК изтъкнатите музиканти от виенската сцена ще ни донесат виенски коледен дух и наслада от най-забележителните изпълнения на незабравими и обичани класически творби.

Съзвездието от виртуозни изпълнители включва италианско-немският баритон Марко Ди, постоянен солист в Volksoper Wien с впечатляваща международна кариера, високо ценен на световните оперни сцени заради своя сценичен чар, вокална пластичност, артистична убедителност и музикален талант. За първи път в България ще гостува и виртуозният цигулар Кристиан Шол, изявен солист, камерен музикант и концертмайстор, с постоянни концертни изяви във Виенския Музикферайн.

Като концертмайстор и солист е ръководил оркестри като оркестъра на Баварската държавна опера в Мюнхен, Нюрнбергските симфоници, Баварската държавна филхармония, Симфоничния оркестър на Базел, Симфоничния оркестър на Барселона, Националния оркестър на Каталуния, Националния оркестър на Порто, Оркестъра на Гранада, Оркестъра „Тонкюнстлер“ на Долна Австрия, Виенския камерен оркестър, Радио-симфоничния оркестър на Австрийското радио (ORF), Виенския Хофбург оркестър, Оперния оркестър в Кайро и Оркестъра Метрополитана в Лисабон, където няколко години е бил първи концертмайстор. Гостувал е и на престижни състави като Берлинската филхармония и Германската камерхармония.

На 5-ти декември 2025 Зала 1 на НДК ще бъде сцена на ексклузивната Виенска Коледна гала от най-обичани и популярни валсове, арии и оркестрови пиеси, представени на българската публика от певци и танциори от трупата на Виенската Staat и Volks-Opera в оригиналния Щраусов формат едни месец преди емблематичния новогодишен концерт на Виенската опера.

Голяма част от внимателно подбраните световни музиканти ще гостуват за първи път в България. В тази празнична нощ оркестърът и солистите ще имат удоволсвието да бъдат представени на българска сцена от българския музикант и актьор Орлин Павлов, гост-водещ на празничната гала.

Билети за Коледната гала могат да бъдат закупени на Eventim: https://www.eventim.bg/bg/bileti/vienna-grand-ball-gala-sofiya-national-palace-of-culture-hall-1-679795/event.html