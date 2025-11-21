Мери Бойс бенд с концерт-мечта в зала България

Концерт мечта ще представи утре, 21 ноември, в столичната зала „България“ Mary Boys Band, разказа в интервю за БТА солистката Мария Мутафчиева – Мери. Със спектакъла, в който участие ще вземе и Симфониета Враца, ще бъдат отбелязани 30 години на сцената на една от най-обичаните български поп и рок групи. Специални гости ще са и „Звездните тенори“.
Мечтата, която Mary Boys Band сбъдват с този концерт, е да направят съвместен спектакъл със симфоничен оркестър, каза Мери и допълни, че „концертът ще сбъдната мечта и защото освен с приятели на сцената, ще бъдем с още 1200 приятели в публиката".
В концерта „Мери Бойс Бенд - 30 години на сцената“ ще има и актьорска игра, тенори, сопрано, класическа музика - ще е цял спектакъл. Всичко това - в една много интересна симбиоза с театър. Нашата музика разбира се е в основата, но има и много заигравки. Както обичам да казвам, в главната роля отново ще е любовта“, каза солистката след репетицията на групата във Враца.
По думите ѝ с диригента на Симфониета Враца Христо Павлов, който също е рокаджия, се познават отдавна, работили са и друг път заедно. Солистката е категорична, че песните на групата, в изпълнение на симфоничен оркестър звучат наистина пленително. „Както се изразявам, това е „So English!". Беше много интересно за мен как се доразвиват някои от основните мелодии в песните. Как поемат в друга посока. Много е красиво“, допълни Мери. За нея сцената е магичен момент, който споделяш с колегите, с които си ставате най-близки за тези два часа. „Не допускаш много хора през годините по този начин, а сега - в сътрудничеството ни със Симфониета Враца, допускаме още десетки хора заедно с нас на сцената. Много се радвам, че билетите бяха разпродадени една седмица преди концерта и колегите от Симфониета Враца ще свирят пред нашата публика, която ще изпълва залата“, сподели Мария Мутафчиева - Мери.
Според солистката 30-те години на сцена, които празнуват, могат да бъдат описани с думите „музика, приятелство, любов, семейството“. „Истината е, че през това време с всички, с които сме свирили в групата, сме били приятели и групата е била като едно семейство. И сега е така“, обясни тя и допълни, че за нея тези десетилетия са били прекрасни точно заради хората, които са ги подкрепяли, и с които са създавали музиката си.
По думите ѝ няма значение колко е известен даден артист, от него винаги има какво да се научи. „Дори от млади музиканти, с които сме свирили, съм научвала много полезни неща. Защото съвременните музиканти имат друг поглед и върху музиката, и съвсем друг начин, по който се сдобиват с нови песни, с нови музикални идеи, начин на записване на музика", каза тя.
В края на интервюто Мария Мутафчиева – Мери поздрави своите фенове, които няма да могат да отидат на концерта, с откъс от песента „Непознати улици“.
