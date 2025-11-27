Популярната в Бургас пясъчна скулпторка Реми Хогард спечели два медала от американско първенство

Скулпторката Реми Хогард спечели два медала на Американското първенство по пясъчни скулптури, представяйки България. Нейното произведение Purrrfect Love, изобразяващо момиче, което гушка коте, бе отличено с наградата на публиката в категория Master solo, а медалът от състезанието по бърза скулптура Quicksand ѝ гарантира покана за участие и догодина, съобщи двойката скулптори Пол и Реми Хогард в профила си във Фейсбук.

Двамата се завърнаха в морския град след турне във Флорида, САЩ, където участваха в два престижни международни фестивала — в рамките на Siesta Key Crystal Classic и на 35‑ия Американски шампионат по пясъчни скулптури на плажа Форт Майърс. Те представиха сцена с 40 суриката, озаглавена „Да се грижим един за друг“ и вдъхновена от колонията сурикати в зоопарк Бургас.

„Възрастните се редуват да наблюдават и обгрижват, докато бебетата и останалата част от групата могат да се хранят и играят на сигурно място. Можем да вземем пример от сурикатите — грижата един за друг е залог за благополучие и щастие на цялата група“, коментира Реми Хогард.

След завръщането си в Бургас двамата продължават работа по нови проекти — сред тях е бетонова скулптура на капибара за местния зоопарк, ежегодната коледна пясъчна скулптура, която тази година ще бъде позиционирана на ново, централно градско място, както и други творби.

БТА припомня, че през 2024 г. двамата участваха с пясъчна творба, вдъхновена от бургаските котки, в международен фестивал на пясъчните скулптури в Тексас. Пол и Реми Хогарт са свободни артисти, които със своите скулптури редовно радват разхождащите се край бургаския плаж минувачи, а успоредно с това организират и работилници за деца, в които предават уменията си. През последните години под техните ръце на плажа са се появявали образите на Васил Левски, Христо Ботев, Кирил и Методий, пророчицата Ванга. Сред авторските им творения са също делфини, огромна фигура на слон, мартеници, котки, лъвове, както и кръст по повод празника Богоявление.

Двамата автори са герои и в документален филм, представен през 2022 г. Той разказва историята на двамата британци, които целогодишно създават тематични творения от пясък на бургаския плаж, за международния им опит в различни филмови продукции и реклами, както и за мотивите да изберат Бургас за свой дом.