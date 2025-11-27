Носителите на 10 награди Грами Take 6 с концерт на 23 декември в НДК

Легендите Take 6, определяни като най-добрите вокалисти и абсолютен еталон в акапелното изкуство, ще изнесат грандиозен концерт в Новогодишния музикален фестивал на НДК. За първи път българската публика ще има удоволствието да ги види и да се наслади на невероятните им изпълнения в празничния спектакъл Take 6 Christmas Symphony с оркестъра на Симфониета Враца, под палката на маестро Анджело Валори. Концертът съчетава магията на акапелното пеене и величието на симфоничното изкуство.

Таке 6 са най-награждаваната група в историята – с 10 награди „Грами“, 10 награди Dove – за изключителни постижения, награда „Соул Трейн“ и място в Залата на славата на госпъл музиката. Умението им да съчетават джаз, госпъл, R&B и поп в едно неповторимо звучене, с изключително внимание към хармонията и вокалната прецизност, ги превръща в музикално явление, което вдъхновява поколения артисти и вълнува милиони почитатели. Участвали са в музикални проекти и са получили признание от величия като Куинси Джоунс, Джордж Бенсън, Ал Жиро, Стиви Уондър, Рей Чарлз, Ела Фицджералд, Уитни Хюстън и др.

Историята на групата започва преди 45 години, когато студенти от Университета Хътсвил, Алабама, водени от любовта към музиката, се събират, за да пеят заедно. Талантът и уменията им да издигат вокалната хармония до съвършенство бързо привлича вниманието на публиката и музикалната индустрия. Седем години след създаването си подписват договор с Reprise Records/Warner Bros. Тогава променят и името си на Take 6. „Това беше игра на думи с джаз стандарта Take 5 и факта, че в групата сме шестима, така че стана Take 6“, обяснява основателят на групата Клод Макнайт.

Още с дебютния си албум печелят две награди „Грами“ през 1988 г. и оттогава не са спирали – да получават отличия и да увеличават почитателите си. Какво прави групата толкова успешна? Отговорите са откровени и прости: вяра, приятелство, уважение и любов към музиката. Секстетът, обиколил целия свят, за първи път включва в обиколката си и България.

В навечерието на Коледа подарете си спектакъл от световна класа, който съчетава вокалното съвършенство, симфонична елегантност и блясъка на Новогодишния музикален фестивал с Take 6 Christmas Symphony – 23 декември, 19:00 ч., Зала 1 на НДК.