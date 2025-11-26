Протест пред Министерство на културата: Проектите по ПВУ в ликвидна криза

Организации в бранш Култура, изпълняващи планове по Националния проект за възобновяване и резистентност (НПВУ), се събират на протестна акция пред Министерството на културата на 27.11.2025 от 8.30 до 10 часа.

Поводът за протеста е сериозният риск от ликвидна рецесия в бранша поради блокирано отчитане и забавено погашение на средства по процедурите, управлявани от Национален фонд „ Култура “ (НФК).

По данни от обществената информация в ИСУН към средата на ноември 2025 година по културните схеми на ПВУ са контрактувани обилни по размер средства, само че до организациите е стигнала единствено дребна част от контрактуваните суми. В същото време голям брой планове към този момент са в напреднал стадий на осъществяване, с осъществени събития, поети задължения към актьори и сътрудници и насъбрани разноски., посочват организаторите на протестната акция.

Заключени междинни доклади

Основното усложнение, посочвано от бенефициентите, е фактът, че все още на нито една организация не е отворен промеждутъчен доклад по процедурите на ПВУ в културата. Модулите за междинно отчитане в ИСУН остават заключени, статутите на част от плановете не подхождат на действително подписаните контракти и анекси, а

периодите в системата не са обновени. Това на процедура прави невероятно: въвеждането на следващи към този момент осъществени разходи; подаването на претенции за второ или финално плащане; планирането на естествен паричен поток по плановете.

Всичко това се случва при закрепен краен период за подаване на претенции за междинно заплащане – 30 ноември 2025 година.

Собствени средства вместо „ възобновяване “

Бенефициентите финансират плановете си съвсем напълно със лични или заемни средства. Според справката в ИСУН към 14 ноември 2025 година по една от културните процедури по ПВУ са контрактувани към 21 млн. лева безплатна финансова помощ. Реално изплатените средства към бенефициентите са под 5% от контрактуваното.

Липса на ясна и навременна връзка

Организациите оповестяват и за съществени усложнения в връзката с НФК – на голям брой известия в ИСУН не се дава отговор месеци наред, а самостоятелна консултативна поддръжка на практика липсва. Всичко това и образования е процедура в други структури за администриране на европейски средства.

На този декор бенефициентите получават всеобщи напомняния през системата (например за тръжни процедури), изпращани без ясно таргетиране – до организации, които към този момент са изпълнили условията, до такива, които нямат обвързване да организират търгове, и до трети, които не са сигурни дали известието се отнася за тях.

Искания към институциите

Организациите упорстват за незабавни ограничения от страна на НФК, Министерството на културата и виновните институции за удължение на периоди, съблюдаване на административни периоди от страна на институциите, връзка и цялостна тактика за развиване на бранша.

Всички претенции може да бъдат прочетени в отвореното писмо, което адресира министър-председателя, министъра на културата и министъра на финансите. ПВУ беше късмет, който няма да се повтори. В момента обаче вместо „ възобновяване “ приказваме за блокаж. Ако системата не бъде раздвижена в най-кратки периоди, рискът е не просто от загуба на средства, а от загуба на самостоятелни организации, които години наред градят културна инфраструктура.

Всичко това се случва на фона на затварящи пространства, приключващи активността си организации, неработещ обществен указател на професионалните актьори и експерти, вменен на МК от ЗЗРК, липса на каквато и да е тактика за просвета, съответни политики и бюджет, който единствено затвърждава усещането, че от културата няма потребност.