90 000 кофи за смет срещу само 3000 цветни контейнери: Как плащаме двойно за извозването на боклука

В София предстои конкурс за сметосъбирането на града. В студиото на OFFNews сме със зам.-кмета по екологията Надежда Бобчева, за да си говорим дали София ще стане по-чиста и колко ще ни струва това.

Сметосъбирането в столицата е разделено на 9 района. В 7 от тях договорите за събиране на боклука скоро ще изтекат. Още не са изтекли и има достатъчно време да се направят достатъчно добри договори, които от една страна да осигурят града ни да е чист, от друга - това да не е прекалено скъпо и парите да не изтичат, без да се върши работа.

Обществената поръчка, която ще бъде обявена е за над половин милиард лева - със сигурност най-голямата обществена поръчка за годината, а вероятно и за целия мандат на общинските власти.

Зам.-кметът Надежда Бобчева обяснява какво е направила, за да защити интересите на софиянци.

Най-напред - променени са изискванията кой може да кандидатства. Досега те са били прекалено високи. Сега се занижават, за да може повече играчи да се включат в конкурса. Да си представим квалификации по скок на височина. Ако преди нормата, за да участваш на финала е била 1.70 м, сега е 1.30. Така повече хора ще се явят на финала, пък там ще преценяваме, дава пример Бобчева.

Завишени са обаче изискванията към услугата. Често получаваме сигнали, че улиците вместо да се мият само се поливат - затова вече има изискване за дюзите на водоноските, изискване за специални машини за мантинелите, изискване за по-големи камиони, които да събират едрогабаритните отпадъци и т.н. Както и изискване да се мият самите сиви контейнери.

Общината е реформирала и Столичния инспекторат - за да стане орган, който наистина си върши работата, а не си затваря очите. И накрая санкциите са увеличени от 2 до 10 пъти.

Големият проблем - събира ли се боклукът разделно

В София, както и почти навсякъде, има две паралелни системи за събиране на боклука. Едната е тази със сивите контейнери за битови отпадъци, за които предстоят конкурси. Победителите ще получат пари от бюджета на София, т.е. от нашите данъци.

Другата система е тази за разделно събиране на опаковки в цветните контейнери. Организациите за оползотворяване на отпадъците вече са получили пари за тази дейност от техните членове - компаниите, които произвеждат опаковки. Всяка една компания - например за бира, за безалкохолни, за каквато и да е стока, която се продава в кашони, плаща вноска (процент от цената на всяка стока) в тази организация. В замяна тази организация се ангажира да оползотвори огромен процент от опаковките.

Случва ли се това наистина?

В София има 90 000 сиви контейнера за битови отпадъци. Толкова общината е преценила, че са нужни, за да се подържа градът чист, а на нас и те ни се струват малко и често се оплакваме.

Колко обаче са цветните контейнери? В пъти по-малко. Те са разположени едва на 3000 места. Да, на тези места може да има по два или по 3 контейнера, но дори и да не са 30 пъти по-малко от сивите кофи, в най-добрия случай са 10-15 пъти по-малко от сивите контейнери.

Общината е установила, че 52% от изхвърления в сивите кофи боклук е годен за рециклиране. Защо е изхвърлен там? Обикновено, защото няма цветни контейнери наблизо.

За един тон отпадък плащаме 400 лева. 200 лева за транспортирането и 200 лева за работата на завода за отпадъците. Ако успеем да извадим от сивите контейнери дори 10%, това би спестило на общината милиони, казва Бобчева.

От миналата година тя и общината водят битка със всички организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки, за да ги накарат да разположат повече контейнери.

Защо фирмите отказват да сложат повече цветни контейнери?

Сами, без фирмите за оползотворяване на отпадъци, организирахме рециклирането на част от опаковките попаднали в сивите контейнери и спечелихме 1.75 млн. лв. от това. И то при положение, че този боклук вече е замърсен с битови отпадъци, казва Бобчева. Представете си колко те биха могли да печелят при положение, че разполагат с вече сепариран от гражданите боклук, ако просто си вършат работата.

Могат, но не го правят. Защото искат да печелят не от дейността по рециклирането, а от продуктовата такса. Тези фирми вече са събрали парите от производителите на опаковки срещу обещанието да ги рециклират. Отчетите дали го правят обаче се подават в министерство на екологията. Общината вижда как опаковките отиват в сивите кофи. Така след като сме платили надценка въврху всеки продукт, който купуваме, плащеме втори път - за извозването на опаковки от сивите кофи, които по документи вече са рециклирани.

На територията на София оперират Екопак, Булекопак и Екобулпак. По сега действащото законодателство организациите за разделно събиране на опаковките са изчислили сами от колко точки има и са ги поставили на местата, които според тях са правилни.

Ние плащаме, не за да бъде рециклирана една опаковка. А за обещанието да бъде рециклирана. Разбира се има държавни цели, които трябва да изпълняват и според декларираното се изпълняват. Но ако излезем по улиците на София, ще видим че това не е така. От тези близо 400 000 тона смесен битов отпадък, които се събират в София, около 52% са рециклируем отпадък. Разбирате ли какъв огромен обем от тези опаковки, които тгрябва да се рециклират ги намираме в сивите контейнери.

Направихме анкета с 6100 граждани на София. Резултатите са потресаващи. Хората казват, че няма цветни контейнери, че не се обслужват редовно, все неща, които с решение на СОС се опитахме да адресираме и сега за него се съдим с тях. И дори на първа инстанция те спечелиха срещу нас, защото се оказа, че има процесуални пропуски в самото вземане на решение, които бяха атакувани от тяхна страна, разказва зам.-кметът на София по екологията Надежда Бобчева.

Вижте целия разговор във видеото и ако темите, които обсъждаме ви се струват важни и полезни, абонирайте се за канала ни: