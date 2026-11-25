Мекиците по 10 евро на коледния фест в София изместиха летния таратор от "9 евро в Созопол". Как посетителите на феста определят преживяването си там?
Решихме да проверим на място.
"20 000 евро е наемът на къщичка на коледния базар в София", съобщи пред БНТ заместник изпълнителният директор на НАП Христо Марков в студиото на "Денят започва". Това обяснява и защо цената на мекица от 9-10 евро е изненадваща само на пръв поглед. Порция храна в повечето павилиони на феста действително е около 7-12 евро, показа нашата проверка.
"Коледният дух е да споделяш, без само да "прибираш в джобчето". Такива коледни базари е хубаво да са достъпни и за хората, които нямат големи финансови възможности", коментира посетител.
Вижте какво видяхме за коледния базар пред НДК в следващото видео.Следете новините ни в :
Маргарита Генчева
Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.
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