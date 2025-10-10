Жени влязоха в болница с тежки странични реакции от добавка за отслабване

Жени влязоха в болница с тежки странични реакции след прием на нерегистрирана хранителна добавка за отслабване. Продуктът „СлиМакс” се рекламира и продава онлайн от сайта IronLab.

Пациентките са от различни краища на страната и са лекувани в различни болници. Подмамени от рекламите за сваляне на килограми без тренировки те купуват добавката, след като виждат множество позитивни коментари за ефекта от продукта в TikTok. След приема на продукта влизат в болница по спешност.

„Опитах, но се докарах почти до смърт. В TikTok господин с името irongesh рекламираше тези продукти. Все хубави реклами, хората много отслабват, нямат странични ефекти, имаше много коментари на уж доволни клиенти”, разказва една от потърпевшите по Нова телевизия.

Споделя, че е пила добавката точно седем дни в дозата, препоръчвана от мъжа, който рекламира и изпраща добавките до клиенти. На осмия ден обаче се събужда с обрив по врата, корема, гърдите и подмишниците. Усеща сухота в устната кухина и постоянна жажда.

Лекари от четири болници се опитват да ѝ помогнат.

Жената получава странен обрив и отива в Спешна помощ. Казват ѝ, че обривът е много странен и досега не са виждали такъв. До вечерта той се разпространява по корема, ръцете и краката. Сърбежът е непоносим и е съпроводен с щипане. На следващия ден тя вижда, че има обрив и по лицето. В частна клиника ѝ предписват кортикостероиди, но състоянието ѝ продължава да се влошава. Започват и болки в гърлото, оказва се, че и то е с обрив. Личният лекар насочва пострадалата към болница.

Пациентката е настанена Токсикологията на Военномедицинската академия.

"Когато постъпих, дойде един доктор и ми каза: "Ти подготвена ли си психически за това, което те чака?" Беше ужас. Лечението тръгна по-трудно, защото и кръвта ми се беше съсирила. Нямаше как да ми вземат кръв. Просто не можеше", спомня си потърпевшата.

Престоят в токсикологията продължава две седмици, през което време били сменени три антибиотика. От болничното легло жената решава да пише на същия мъж, от когото е поръчала добавката, за да му разкаже за тежките странични ефекти, които са я сполетели след употребата на продукта.

"Той ми отвърна: „Не ме занимавай с неволите си, дебеланке”. Каза, че негативни коментари не иска да слуша и направо блокира хора. След 3-4 дни в отделението постъпи още едно момиче. Тя беше със същия обрив по ръцете и краката. Оказа се, че е пила същата хранителна добавка", споделя жената.

Впоследствие пострадалите стават три – жени, които по едно и също време и след употребата на една и съща добавка за отслабване влизат в токсикологията на ВМА с обриви. Но те не са всички, които сигнализират за тежки симптоми след приема на "СлиМакс".

По същото време, но в Дупница, друга майка влиза в спешното отделение, без да знае дали ще види отново детето си. В другия край на България Величка, трета жена, показва снимки от престоя си в болница.

От медията се свързват с Георги Маринов - мъжът, който фигурира като подател на всички пратки към пострадалите жени. Същият мъж рекламира и дава предписания за употребата на хранителните добавки.

На въпроса дали продуктът е регистриран и разрешен за продажба в България, той отговаря, че няма представа и препоръчва да се търси връзка със сайта за хранителни добавки.

"Аз съм просто дистрибутор. Може да рекламирам и хероин, но това не означава, че го предлагам", казва Маринов.

От сайта IronLab посочват, че не предлагат нищо опасно за здравето. Твърдят, че продуктите им са легални и сертифицирани с номера в Българската агенция по безопасност на храните. Посочват, че неколкократно са предоставяли проби на "държавни органи" и дейността им е напълно прозрачна.

Авторите на отговора казват още, че това е "поредният опит за саботаж", тъй като конкурентите им "нямат и половината от броя на нашите доволни и постоянни клиенти".

"Изключително натоварени сме и нямаме намерение да обръщаме внимание на всяко неадекватно мнение от субекти без фактология и смисъл в своето оплакване”, посочват в заключение от сайта за хранителни добавки.

Потърсена за коментар от Нова телевизия инж. Виктория Дойчева от Агенцията за безопасност на храните казва, че още на пръв поглед се откриват много несъответствия - няма посочен производител, дистрибутор, няма отговорно лице.

След внимателна проверка от БАБХ са категорични, че такъв продукт не е регистриран за продажба и не е минавал през техните проверки.

Наша проверка в сайта показва, че той все още предлага опасната добавка, от която са останали "последни бройки", въпреки цената от 120 лв. IronLab продават и инжекционни форми за увеличаване на мускулната маса, хормони "за заздравяване на костната и кръвоносната система", терапии "за подобряване качеството на сперматозоидите", както и богата колекция от хранителни добавки.