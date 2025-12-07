Кога се записва новороденото при педиатър?

Всяко семейство, очакващо своето новородено, се пита кога да запише бебето при педиатър. Изборът за личен лекар и/или педиатър може да е бавен и труден, особено в София, където лекарите за деца имат много пациенти и рядко приемат нови. Важно е новороденото да бъде записано при педиатър, тъй като ако бъдещите родители изберат лекарят да е общо практикуващ, е възможно за някои въпроси да насочва към колега педиатър - детски леекар, което допълнително да усложни прегледите на детето.

След раждане новородените се посещават от своя педиатър, а при първия от серията профилактични прегледи се прави здравен картон на детето. Нужно е родителите да попълнят формуляр с общи въпроси, а добрият педиатър ще попълни останалата част. Ако все още родителите не са избрали къде да запишат детето си, то могат да потърсят частен кабинет, където да се извърши прегледа.

Как се записва новородено:

Потърсете и изберете лекар преди раждането, той като изборът отнема време. Освен това не всеки лекар приема нови пациенти. Уведомете избрания от вас лекар, когато бебето се роди и бъде изписано от болницата. Това е нужно, за да може лекарят да организирате посещението в дома. Заявете първоначалното посещение. Този преглед се извърша в рамките на 24 часа след изписването от болницата. Ако все още обаче детето ви няма педиатър, то прегледът се прави до 24 часа след избора. До навършване на едномесечна възраст на новороденото се извършват прегледа в дома. След тях прегледите стават ежемесечни.

В сайта на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) може да откриете списък на лекарите, които предлагат договорни дейности, или да се обърнете към районната здравноосигурителна каса.

При новородените смяната на личния лекар може да се случи по всяко време от годината, независимо от първоначалният избор. Ако това се наложи, се уверете, че личната му амбулаторна карта и оригинали или копия от всички изследвания и прегледи не са при лекаря, когото възнамерявате да смените.

Ако родителите са избрали личния лекар на новороденото да е общо практикуващ, а не педиатър, то семейството има право да иска безлимитно направления за такъв, ако състоянието го изисква. Родителите могат да изберат общопрактикуващ лекар за детето си, но ако желаят прегледите и изследванията да се извършват от педиатър, то те ще са по по програма „Детско здравеопазване“ и личният лекар ще издаде направления.

Имунизациите по Имунизационния календар обаче се извършват само от общопрактикуващия лекар на детето, независимо че може да го наблюдава педиатър.

Ако избрания от вас лекар откаже да запише новороденото ви, то може да се обърнете към РЗОК, където оказват съдействие при избора на нов лекар и предоставят информация за лекарите, сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.