Грипът настъпва, измества всички вируси

Грипът вече доминира над COVID в началото на декември. За първи път делът на положителните проби за грип през последната седмица е над 10–12%, обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев по бТВ

По думите му преобладаващият щам е А(H3N2), който представлява около 11% от всички положителни проби. Продължава да циркулира и група други респираторни вируси, но грипът постепенно изтласква останалите патогени.

Доц. Кунчев уточни, грипният сезон не закъснява. Данните от страни като Япония, Австралия и Великобритания първоначално са давали сигнал за по-ранно начало, но към момента развитието на епидемията следва темпа от миналата година.

Според него пикът се очаква през януари, а предстоящите празнични събирания ще улеснят разпространението.

Типичните симптоми на грипа включват висока температура, силно главоболие, болки в мускулите и ставите, обща отпадналост и липса на апетит. Заболяването започва остро и рязко влошава общото състояние на болния.

Доц. Кунчев препоръча болните да се изолират, особено когато са в големи компании по време на празниците, и да се използват маски, ако контактите са неизбежни.

При наличие на антивирусни лекарства е важно те да бъдат започнати още в първите 48 часа.