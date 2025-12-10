След критики и протести кметът на Пазарджик се отказа от увеличение на данъците

Кметът на Пазарджик Петър Куленски (ПП-ДБ) обяви, че оттегля предложението си за значително увеличение на местните данъци и особено на "такса смет" след Нова година.
Точно преди месец градоначалникът обяви, че данъците не са актуализирани от години, общината изнемогва с разходите, затова се налага увеличение на такса "Битови отпадъци", данък сгради и налога върху моторните превозни средства (МПС) от 1 януари.
Предложението увеличение бе високо - 36% повече за "такса смет" за битовите потребители и 28% - за бизнеса.
Междувременно избухналите в страната граждански протести обхванаха и Пазарджик, където много гражданите споделяха, че излизат на протеста именно заради увеличението на данъците в общината.
Днес кметът Куленски обяви, че е чул критиките на гражданите.
"Мнозина от вас признаха, че разбират причините, но трудно биха понесли още една тежест върху личния си бюджет – особено в момент, в който виждаме как цените на всичко се повишават. Държа да знаете, че вашият глас беше чут", написа кметът във фейсбук.
Общинската администрация е взела решение да оттегли предложенията за нов размер на такса смет, данък за имот и данък за МПС.
Той припомня, че макар парите за "Чистотата" да не са достатъчни, общината от месеци работи с ново общинско предприятие, което продължава да оборудва.
За тази вечер в града е планиран нов антиправителствен протест. Официално организатор е ПП, но практиката показа, че протестът е надпартиен и събира привърженици на различни политически партии и непартийни граждани. Общият знаменател е недоволството от управлението.
10.12 2025 в 14:55
