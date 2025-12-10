Протестът в София срещу правителството няма да шества тази вечер

От "Продължаваме промяната" публикуваха инструкции до хората, които ще отидат на протеста срещу правителството тази вечер в София.
"Поради огромния интерес към оставката на правителството и премахването на Борисов и Пеевски от властта" от ПП призовават за следното:
"- Протестът ще се проведе на площадите “Независимост“ и “Батенберг“, на които ще бъдат разположени екрани и озвучаване;
- Сцената на протеста ще бъде пред фонтана на Президентството;
- Протестът няма да проведе шествие!
- Носете своите лични документи;
- Полицията ще разположи КПП-та за проверка за опасни предмети, молим ви да не носите такива;
- По периферията на протеста ще има разположени стюарди. Молим ви, в случай че забележите опасна ситуация, веднага да я съобщите на най-близкия стюард, за да реагираме своевременно;
- За да избегнем блокиране на хора, планирайте своето пътуване правилно. Избягвайте централните спирки на метрото след 17:30 часа."
