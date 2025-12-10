Донор на сперма, генетично обременен с рак, е баща на близо 200 деца в Европа

Донор на сперма, който е носител на генетична мутация, драстично увеличаваща риска от рак, е станал баща на най-малко 197 деца в цяла Европа. Това разкрива мащабно разследване на Би Би Си и 13 други европейски обществени медии.

Мутацията засяга гена TP 53 и причинява синдрома на Ли-Фраумени. Този синдром носи до 90% пожизнен риск от развитие на рак, особено в детска възраст, а по-късно и рак на гърдата. Вече има данни за починали деца, заченати със спермата на донора.

От Европейската банка за сперма, която е предоставила донорския материал, изразиха своите „най-дълбоки съболезнования“ към засегнатите семейства. От банката признаха, че спермата е била използвана за създаването на твърде много деца в някои държави.

Материалът е от анонимен мъж, на когото е било платено да дарява сперма като студент, започвайки през 2005 г. След това спермата му е била използвана от жени в продължение на около 17 години. Всяко момче, родено с въпросният донорски материал, ще има мутацията във всяка клетка на тялото си.

Донорът, който е бил здрав и е преминал стандартните прегледи, вече е блокиран и не може да дарява.

„Това е ужасна диагноза“, коментира пред Би Би Си проф. Клеър Търнбул, специалист по генетика на рака в Института за изследване на рака в Лондон. „Много е трудно да се постави диагноза, има доживотно бреме с този риск, очевидно е опустошително за семействата.“

Лекари съобщиха, че са установили мутацията при 23 деца от 67 известни случая, като десет от тях вече са развили онкологично заболяване. Реалният брой на засегнатите деца обаче остава неизвестен.