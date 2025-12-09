Проф. Кантарджиев: Сега е моментът да се вземат повече витамини

Сега е моментът да вземаме повече витамини, като не забравяме витамин Д, припомни бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев.

Експертът предупреди да не се прекалява с витамин С, защото уврежда бъбреците.

Изоставането с липсата на грипни вируси у нас вече се компенсира. Следващата и по-следващата седмица може да очакваме бързо увеличаване на случаите, обясни професорът по БНР.

Кантарджиев отбеляза, че при един от подвариантите на основния щам на вируса, който доминира в Европа, има малко изместване от ваксиналния щам, но "ваксините действат", затова посъветва, който има възможност, да се ваксинира.

Специалистът препоръчва и "комбинация на ваксините с фармакологични мерки" – да имаме под ръка антивирусно лекарство заради късия инкубационен период на инфекцията.

"В рамките на първите десетина часа, ако започнеш антивирусна, антигрипна терапия, в следващите 48 часа ще почувстваш голямо подобрение. Хората от семейството могат да вземат по една таблетка профилактично от антивирусното лекарство", уточни той.

Обикновено пикът е в края на януари. Дано вълната да е започнала преди по-дългите почивки около Коледа и Нова година, за да се намали епидемичното разпространение, каза още проф. Тодор Кантарджиев.