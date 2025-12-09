Бюджетът на НЗОК за 2026 г. мина в комисия, опозицията го определи като ''абсолютно скандален''

"Абсолютно скандален, човеконенавистен бюджет, който цели да умори медицинските сестри и да прогони младите лекари" - така бе определен от опозицията "ремонтираният" проектобюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., който бе приет от Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа "за" и 8 "против". Проектът трябваше да бъде гледан и в Комисията по здравеопазването, но заседанието се провали заради липсата на кворум.

Финансова рамка

Общият размер на заложените приходи и трансфери е 5 298 596 хил. евро. Увеличението спрямо 2025 г. е с 454 250 хил. евро или 9,4 %. От тях здравноосигурителните приходи са 5 173 131,0 хил. евро т.е. със 9,3% (440 404,2 хил. евро) спрямо 2025 г.. Размерът на приходите от здравни вноски за 2026 г. 3 153 741,0 хил. евро с увеличение от 215 497,7 хил. евро или 7,3% спрямо 2025 г. Трансферите за здравно осигуряване нарастват с 224 906,5 хил. евро. до 2 019 390,0 хил. евро или увеличение от 12,5%.

Общият размер на заложените разходи и трансфери е 5 298 596 хил. евро. Той също расте с 444 250 хил. евро или с 9,17% спрямо 2025 г. Текущите разходи са на същата сума и възлизат на 5 298 596 хил. евро, чийто ръст спрямо 2025г. е в размер 588 788 хил. евро (12,53%).

Разходите за здравноосигурителни плащания са на стойност 4 920 907 хил. евро (93%) и бележат ръст от 383 765 хил. евро т.е. 8,5% за 2026г. За поредна година най-голям ръст има разходите за лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - 1 334 565 хил. евро (ръст от 10,67%). Следва ги болничната помощ - 2 336 101 хил. евро (ръст от 9,96%). Видовете разходи на болничното лечение и лекарствените продукти съставляват 69% от здравноосигурителните плащания и имат основен принос за преминаването на психологическата граница от 5,2 млрд. евро по бюджета на НЗОК.

За дентални дейности са предвидени 233 511 хил. евро (ръст от 9,66%), за медико-диагностична дейности – 170 047 хил. евро ( ръст от 9,45%). Най-слабо финансирани отново са първичната извънболнична помощ - 352 292 хил. евро (ръст от 6,40%) и специализираната извънболнична помощ - 352 496 хил. евро (ръст от 4,74%).

Спад има в разходите за други здравноосигурителни плащания, поставяне на ваксини срещу, COVID - 29 864 хил. евро (23,55%). Проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. за първи път надхвърля 5 млрд. евро – най-големият исторически ръст.

"Човеконенавистен бюджет"

Във времето за обсъждане Асен Василев коментира "изчезването" на 260 млн. лв. предвидени за младите лекари и припомни на работодателските организации, които се обявиха против целевото финансиране на специализантите, че същите по-рано атакуваха фондовете за подпомагане на болниците в отдалечени райони и областни градове, но Конституционният съд е подкрепил създаването им. Депутатът от ПП - ДБ обърна внимание и на слабия ръст на средствата за извънболнична помощ и заложените 10% допълнително за болнична помощ през клинични пътеки, а не за конкретно заплащане.

"Искате да уморите медицинските сестри и да изгоните младите лекари ли с този бюджет?", запита Василев министъра на здравеопазването и отбеляза, че мерките за източване на Касата през клинични пътеки са предвидени едва от 2027 г., а разходите за лекарства се увеличават с още 250 млн. през тази година.

Маргарита Махаева от "Възраждане" обяви, че парламентарната ѝ група няма да подкрепи проектобюджета и попита Силви Кирилов как ще реши проблема с медицинските сестри, които от 10 декември излизат на протести.

Според Венко Сабрутев от ПП предложената финансова рамка предлага "още от същото и стимулира корупцията и фалшификациите". Той отново поиска да се заложи изискване частните болници да бъдат задължени да обявяват обществени поръчки при закупуване на лекарства. Нерешен остава според него и проблемът с фалшивите хоспитализации.

"Уникални български жени!"

В отговор на отправените към него въпроси здравният министър Силви Кирилов поясни, че за младите лекари са предвидени 30 млн. евро към бюджета на министерството за стартиране на програма за подпомагане на специализантите.

От думите му стана ясно, че тепърва, през следващите два месеца ще се разработва методология, по която тези средства да достигнат до специализантите, тъй като трябва да се създадат критерии за разпределянето им, "защото не е все едно дали специализираш в Силистра или в София". Министърът не даде конкретен отговор как ще се реши проблема с фалшивите хоспитализации, но заяви, че е предприел мерки, но "не е съм готов за този разговор".

По-вдъхновен бе отговорът му на въпроса за заплатите на специалистите по здравни грижи, които излизат на протести утре. Кирилов припомни, че проблемът с тези кадри "не е от днес" и изтъкна че професията "медицинска сестра" вече е защитена. Но по думите му въпросът за атмосферата на работното място и възможността за кариерно развитие са не по-маловажни от размера на заплатата. "Това са уникални български жени", възкликна Кирилов, но председателят на комисията Делян Добрев удави възторга му с предложение за гласуване.

В поискана процедура Асен Василев репликира министъра, че "уважава" медицинските сестри, но не им вдига заплатите.

"Обичаме да критикуваме и да търсим виновник. Днес съм аз", обобщи Кирилов.

Къде отидоха обещаните 260 млн. евро

Настоящият бюджет, който се предлага, е резултат от постигнат консенсус между работодатели и синдикати, коментира пред журналисти председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) по коригирания проектобюджет на НЗОК за 2026 г. и обявените протести на професионалистите по здравни грижи заради липсата на заложени средства за постигане на минимални стартови заплати за специалистите по здравни грижи от 1550 евро.

Ангелов допълни, че сумите, с които ще бъдат увеличени клиничните пътеки, най-вероятно с около 10 процента, основната част от тях ще отидат за трудови възнаграждения.

Той отбеляза, че предишният бюджет, който предвиждаше 260 млн. евро за увеличение на възнагражденията на персонала в лечебните заведения, не е събрал подкрепа в Надзорния съвет на Здравната каса. "Имаше едва пет гласа "за", бих казал, с родилни мъки", добави Ангелов.

Тези 260 млн. евро, за които говорите, когато бяха сложени в бюджета на НЗОК, никой не ги хареса. Работодатели и синдикати на срещата, която имахме в Министерството на финансите, публично заявиха, че това е неправилно и би счупило системата на българското здравеопазване. Същото го казаха всички болнични асоциации, а самите протестиращи млади лекари не одобряваха механизма, по който това ще се случва, през бюджета на НЗОК, каза Костадин Ангелов относно отпадането на тези 260 млн. евро от коригирания вариант на проектобюджета.

По думите му тези пари не са изчезнали.

В Министерството на здравеопазването (МЗ) са предвидени 30 млн. евро за стартирането на програма за младите лекари, в това число и на специализантите, посочи той.

"Ако питате дали биха били достатъчни, да ви припомня думите на Асен Василев, който твърдеше, че за увеличаването на трудовите възнаграждения на младите лекари ще са нужди 60 млн. лева", коментира Ангелов.

Той допълни, че в МЗ са предвидени още 30 млн. евро за политика по доходите на всички подразделения, които са към бюджета на МЗ.

Областните и общинските болници по друг механизъм ще получат още 60 млн. евро.

Реакции

"Ние искаме да работим за пациентите си и тъй като никой не ще да ни чуе и след като се случиха всички тези необясними за нас ситуации в държавата, ни остава единствено и само да протестираме", каза председателят на Управителният съвет на БАПЗГ Диана Георгиева пред журналисти в парламента. Като този път сме дали и на пациентите възможност да разберат защо го правим, раздаваме им листовка, в която пише защо протестираме, обясни тя.

На въпрос дали са обсъждали и ефективни стачни действия, Диана Георгиева отговори, че това зависи от действията на властимащите и какви промени ще бъдат направени между първо и второ четене на бюджета.

В свое становище Българският лекарски съюз потвърди подкрепата си за проектобюджета на НЗОК. Съсловната организация предлага сумата от 2 566,5 хил. евро за биомаркерна диагностика да бъде прехвърлена към медицински изделия в болничната помощ. БЛС предлага още една корекция - средствата в размер на 3 000,0 хил. евро, предвидени за активиране на достъпа до електронните здравни записи чрез мобилното приложение „еЗдраве" да бъдат преместени при "Други здравноосигурителни плащания" и да се даде възможност услугата да се предоставя от всички желаещи изпълнители на медицинска помощ, работещи по договор с НЗОК, а не само от общопрактикуващите лекари.