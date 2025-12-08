Фризьорките ще правят задължително тест за алергии преди боядисване на коса

Преди всяко боядисване на косата във фризьорските салони ще се прави тест за алергия към боята на клиентката. Тест за чувствителност към употребяването смеси ще правят и татуистите, а бръснарите трябва да имат осигурени за всяко работно място най-малко по 3 ножодържатели или бръсначи.

Професионална квалификация или подходящо обучение се изисква за работещите в бръснарските, фризьорските и козметичните салони и ателиетата за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, пише в нова наредба на здравното министерство, публикувана за обществено обсъждане. Срокът е до 5 януари.

Всички видове услуги в обектите да се извършват само от лица със съответната професионална квалификация, придобита според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и съответните наредби за придобиване на квалификация по професиите „Козметични услуги“, „Фризьорство“ и „Маникюр, педикюр и ноктопластика“. Татуировки се поставят от лица, преминали съответната форма на обучение, се казва в проекта на наредба.

Лице с кожни обриви, петна и други признаци на заболяване на кожата, косата или ноктите на ръцете или краката се обслужва след представяне на удостоверение, издадено от общопрактикуващия лекар на лицето или лекар специалист, че заболяването му не е заразно, се допълва в проекта.

Всеки, който открие такъв обект, е длъжен да уведоми съответната регионална здравна инспекция по местонахождението на обекта не по-късно от деня на започване на дейността, като обектите се откриват в самостоятелни помещения, построени или пригодени за тази цел.

В проекта на наредбата е посочена и квадратурата, необходима за дадено работно място, отстоянието между тях, помещението за посетители, стая за отдих на персонала, помещения за бельо, инвентар за почистване и др. Стените на всички помещения в обектите трябва да са от материали, които позволяват редовното им сухо почистване, подовете – от материали, които позволяват редовното им влажно почистване и дезинфекция, а мебелите трябва да са изработени от материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция.