Одобриха проектобюджета на НЗОК. Парите за младите лекари - по друг механизъм

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026 г., предаде БТА.

Това съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.

Той обясни, че в новия формат има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм.

Не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.

По думите му чрез бюджета на МЗ се предвижда създаване на програма за подкрепа на лекарите специализанти, която да се изработи от ресорния министър в двумесечен срок от обнародването на закона и да се предложи за гласуване в Министерския съвет. Предвидени са 30 милиона евро, които трябва да послужат за стартиране на програмата.

За медицинските сестри и специалисти е предвидено увеличение на възнаграждението с 10%, каквато е политиката по доходите за цялата държава, обясни Пенчев. Той отбеляза, че професията медицинска сестра е обявена за защитена, което означава, че държавата поема всички разходи по обучението.

Има и увеличение на броя обучаващи се студенти по специалността и вече са 1200, допълни председателят на Надзорния съвет.

По думите му заложните 260 милиона евро в предишния вариант на бюджет вече не са в бюджета на НЗОК, защото, след като са били сложени като отделен ред в бюджета на касата, е имало много недоволни и е трябвало да се намери друг механизъм.

Пенчев обяви още, че има предвидени средства за увеличение на заплатите на второстепенните разпоредители с бюджет към МЗ, които са около 30 млн. евро, и ще бъдат към бюджета на министерството.

Председателят на Надзорния съвет подчерта, че проектът на бюджет е плод на консенсус между работодатели, синдикати, държавата и участниците в здравната система. Според него правителството се е вслушало в синдикатите и младите лекари, както и в становището на Българския лекарски съюз.

Управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски обяви, че общата приходна част е намалена, затова има и малки намаления във всички останали пера. Това се случи пропорционално и няма разлики в политиките спрямо групите в разходната част на бюджета, обясни Стефановски.

По думите му са предвидени новости при финансирането за въвеждане на електронна здравноосигурителна карта. С картите всяко лице ще може да се идентифицира, когато използва медицинска услуга в болничната, извън болничната помощ или аптека.

Ще може да се верифицира дейността и да се достъпва пациентското досие, посочи управителя на НЗОК. той допълни, че картите ще има физичекса пластика и мобилно приложение. Предвидено е да заработят в началото на 2027 г., а сега остава да се изработят подзаконовите актове, които да регламентират използването на картата.

Стефановски заяви още, че за първи път в лекарствената политика на НЗОК лекарствата ще бъдат разделени на генерични и такива, които са с оригинални молекули, като започва да се говори за прогенерична политика при снабдяването с лекарства.

Той посочи, че медикаментите вече са разделени, а генеричните продукти няма да попадат в обхвата на механизма за възстановяване на разходите към здравната каса.

"По този начин се надяваме да насърчим използването на генеричните продукти, които са значително по-евтини, и така ще спестим разходи за здравноосигурените лица", каза управителят на НЗОК.