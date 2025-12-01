Рак на бъбрека е причината за тежкото състояние на Любо Пенев

Рак на бъбрека е причина за спешната хоспитализация на легендарния български футболист Любослав Пенев.

Както вече стана ясно бившият футболист на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид е постъпил в германска онкологична болница. Той е сериозно отслабнал и е в животозастрашаващо състояние. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.

Екипът от нефролози на този етап не дава прогнози за шансовете на Пенев да пребори коварната болест, предаде БГНЕС.

Преди малко повече от 30 години Пенев се сблъска челно със същото изпитание. В средата на 90-те той бе диагностициран с рак на тестиса. Заради нуждата от спешно лечение Пенев пропусна и Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г.

Днес 59-годишният талантлив футболист и треньор е изправен през същото предизвикателство. Негови близки и колеги споделиха, че той е изтощен и много отслабнал, заради което лекарите в Германия все още не могат да вземат единодушно решение как да го лекуват. Ракът му е в напреднал стадий. Неотлъчно до него са жена му Кристина и двамата му синове.

Подкрепата към легендарния нападател не стихва. От родния му клуб ЦСКА също му пожелаха до пребори коварната болест.

"Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъчлинията. Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш! Кураж, шампионе!", се казва в изявлението на клуба.