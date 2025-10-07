''Стига лъжи!'': Младите медици отново излизат на протест

Студентите по медицина излизат днес на нов протест под надслов "Стига лъжи!". Исканията им са за по добри условия на труд за специализантите и младите лекари. Те настояват за основно възнаграждение в размер на 150% от средната работна заплата за страната.

Протестът е с начало 17,30 ч. и ще започне от площада пред Министерство на здравеопазването. Участниците ще преминат в шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост". Очаква се да бъде блокирано част от движението в центъра на София, а организаторите обещават да излизат на демонстрация всяка седмица, докато не получат отговор от властта.

През лятото на първо четене бяха приети законови промени с по-добри условия за младите лекари, но студентите искат законопроектите да бъдат гласувани окончателно, за да се заложат в бюджета за 2026 г.

„Причината да протестираме днес е, защото срещаме неуспех с изпълнението на исканията от предишните протести. Институциите и властите на искат да не обърнат внимание”, каза стажант-лекарят д-р Калина Божилова от Инициативен комитет „Бъдеще в България” по Нова телевизия.

По нейни думи последната среща на Здравна комисия с младите медици е била на 30 юли, а след това е създадена работна група, за да може да се работи по-конструктивно по този проблем. Божилова подчерта, че на нито една от срещите не е присъствала Теменужка Петкова, което напълно ги обезсмисля.

„На този етап искаме да чуем някакво предложение. Няма никакви наченки да се подпише колективен трудов договор. Никой от нас не е тръгнал а излиза в чужбина. На мен мечтата ми е да лекувам българските пациенти и да си остана тук. Явно трябва да станем по-настъпателни”, добави стажан-лекарят.

Защо протестират младите лекари и чува ли властта проблемите им вижте в подкаста на OFFNews.