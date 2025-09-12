Германия: Руснаците не бива да пътуват из ЕС, щом като не спират войната срещу Украйна

В рамките на подготовката на нов пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия заради войната в Украйна правителството на Германия започва затягане на визовия режим за руснаците.

В документа, изразяващ позицията на Берлин въпроса, се съдържа призив за пълно изпълнение на препоръките, публикувани от Европейската комисия (ЕК) през 2022 г. Тези препоръки предвиждаха сериозни визови ограничения за гражданите на Русия в Шенгенското пространство, предаде германската агенция ДПА.

Официалният представител на правителството на Германия Стефан Корнелиус коментира пред Дойче веле:

„В момента се водят преговори за 19-ия пакет от санкции, който е в процес на подготовка. Сега циркулират много идеи: някои са правилни, други – не. Аз също бих изчакал приключването на процеса, преди да мога да потвърдя или отрека това“.

От Министерството на външните работи на Германия по-рано посочиха, че след началото на пълномащабната война в Украйна Берлин е затегнал правилата за издаване на национални и шенгенски визи на руснаци. Според данни на германското външно министерство, през 2024 г. дипломатическите представителства на страните са издали на граждани на РФ с над 90% по-малко шенгенски визи, отколкото преди пандемията през 2019 г.

Междувременно последните данни сочат увеличение на броя на визите, издадени на руснаци. През 2024 г. гражданите на РФ са получили около 542 000 краткосрочни визи в страните от ЕС и другите страни от Шенгенското пространство, включително Швейцария. Това е значително по-малко, отколкото през 2019 г., но с около 20% повече, отколкото през 2023 г. Повечето от тях са издадени от южните страни на Европейския съюз – Италия (над 152 хиляди визи), Франция (124 хиляди), Испания (111 хиляди) и Гърция (почти 60 хиляди). За сравнение – през 2024 г. Германия е издала на руснаците около 17 хиляди шенгенски визи, отбелязва Дойче веле.

ЕС обсъжда затягане на визовия режим за Русия

В рамките на 19-ия пакет от санкции ЕС може да ограничи още повече издаването на туристически визи на граждани на Русия. Както пише италианската агенция ANSA - темата бе повдигната в светлината на големия брой влизания на руснаци в ЕС през това лято. Освен това ЕК може да въведе и ограничения за руските дипломати.

В края на август министърът на външните работи на Чехия Ян Липавски призова ЕС да забрани свободното придвижване на дипломати от Русия в Шенгенската зона в рамките на „мерките за отслабване на възможностите на Русия“. „Ние предоставяме на руския режим неоправдано предимство, което се използва за подпомагане на диверсионни операции“, заяви Липавски пред изданието Politico. Подобно предложение направи и Полша.

През септември 2022 г. ЕС суспендира опростения визов режим с Русия, в резултат на което визовата такса се увеличи от 35 на 90 евро, а обработката на заявленията започна да отнема повече време. Някои европейски страни, сред които Полша, Латвия, Литва, Естония и Чехия, напълно прекратиха издаването на туристически визи на руски граждани.

ЕК ще представи предложенията си за 19-ия пакет от санкции на 17 септември

Еврокомисията възнамерява да представи в сряда предложение за 19-ия пакет от санкции срещу Русия за пълномащабното й нахлуване в Украйна, съобщи междувременно агенция Reuters, позовавайки се на дипломати от ЕС.

По-рано върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Каллас написа в социалната мрежа X, че новият пакет санкции ще бъде насочен срещу „сенчестия флот“ и банките на Русия и в него ще бъдат включени допълнителни ограничения върху продажбата на руски петрол.

Освен това ЕК разглежда възможността да включи в черния списък банки в две страни от Централна Азия, както и независими китайски нефтопреработвателни заводи, пише още DW.