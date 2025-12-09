Литва обяви извънредно положение заради контрабандни балони, идващи от Беларус

OFFNews 09 декември 2025 в 09:18 1660 0
Балон

Снимка GettyImages
Балон

Литва обяви извънредно положение заради балони с контрабанда, идващи от Беларус, съобщи правителството.

Литва обвинява Беларус, че позволява на контрабандисти да използват метеорологични балони за прехвърляне на нелегални цигари през границата, което многократно е принуждавало летище Вилнюс да спира работа и е нарушавало въздушния трафик.

Продължителността на извънредните мерки все още не е ясна.

Беларус, която позволи територията ѝ да бъде използвана за руската инвазия в Украйна през 2022 г., отрича да има вина за балоните и обвинява Литва в провокации, включително в това, че е изпратила дрон, за да пусне "екстремистки материали".

Литва – член на НАТО и Европейския съюз, която някога е била част от Съветския съюз, отхвърля тези обвинения като неверни.

