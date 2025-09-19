Естония иска консултации в НАТО заради руските набези с МиГ-31

Естония ще поиска консултации съгласно Член 4 от Северноатлантическия договор заради навлизането на руски изтребители във въздушното ѝ пространство, съобщи премиерът Кристен Михал в Х.

Естонското правителство обяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути.

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, могат потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие.

Самолетите МиГ-31 – тежки прехватчици, способни да носят руската хиперзвукова ракета „Кинжал“ – са влезли през Финския залив. Кръжали са около 12 минути, а НАТО е изпратила италиански F-35, за да ги отблъсне, посочва Politico.

Изданието напомня, че миналата седмица Русия изпрати дронове в Полша и Румъния, две други страни от първата линия на НАТО.

„Руснаците летят в това въздушно пространство от десетилетия. Трудно е да се повярва, че това не е било умишлено“, обяснява американски представител. „Това е поредният пример за безразсъдното поведение на Русия и способността на НАТО да реагира“, заяви говорителят на НАТО Алисън Харт.

На четири пъти тази година Русия е нарушила естонското въздушно пространство, което само по себе си е неприемливо, но днешното нарушение, при което три изтребителя навлязоха в нашето въздушно пространство, е безпрецедентно брутално, посочва естонският външен министър Маргус Цахкна.

„На все по-честите тестове на границите и агресията от страна на Русия трябва да се отговори с бързо засилване на политическия и икономическия натиск“, допълва той.

По-рано този месец Полша съобщи, че през нощта повече от дузина дронове са пресекли границата ѝ, като някои от тях са се насочили към стратегическия център Жешув. Полските сили, подкрепени от съюзниците си от НАТО, са свалили няколко дрона и по-късно са се позовали на член 4 от Договора за НАТО. Варшава определи инцидента като умишлена руска провокация.

На 12 септември генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви стартирането на мисията „Eastern Sentry“ за укрепване на отбраната на източния фланг на алианса в отговор на руското нахлуване с дронове.

Румъния също е била обект на многократни нарушения, включително дрон, проследен в продължение на почти 50 минути в нейното въздушно пространство в средата на септември. Фрагменти от по-ранни руски атаки в Украйна многократно са падали на румънска територия.

Обявявайки нов кръг от санкции на ЕС срещу руските енергийни и финансови транзакции, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази съжаление, че през последните дни „руски дронове са нарушили въздушното пространство на нашия съюз, както в Полша, така и в Румъния“.

„Отново и отново президентът [Владимир] Путин ескалира напрежението и в отговор Европа увеличава натиска си“, каза тя. „Знаем, че нашите санкции са ефективно средство за икономически натиск и ще продължим да ги използваме, докато Русия не седне на масата за преговори.“

Съюзниците от НАТО традиционно проявяват сдържаност в такива ситуации. Последният път, когато държава членка свали руски изтребител, беше през 2015 г., когато Турция свали Су-24 близо до границата между Сирия и Турция, което предизвика остра дипломатическа конфронтация с Москва. Оттогава, въпреки многократните нарушения на въздушното пространство над балтийските държави, Полша и Румъния, алиансът се въздържа от подобни действия, коментира Politico.