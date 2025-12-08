ЕС въвежда солидарен подход при разпределението на мигранти, България получава отстъпки

Съветът на ЕС съобщи, че е приел решение за въвеждане на схема за солидарно разпределение на мигрантите в ЕС през следващата година. Чрез нея ще бъдат подкрепени най-засегнатите от миграционните потоци държави, сред които се нарежда и България, предаде БТА.

Новите миграционни правила, които влизат в сила от средата на 2026 г., имат за цел да установят категорично коя държава от ЕС е отговорна за обработката на молбите за международна закрила. Тези промени целят да облекчат всички европейски страни.

Предвижда се догодина да бъдат осигурени места за разселване на 21 хиляди мигранти и финансов принос от общо 420 милиона евро. Според схемата държавите от ЕС, които не желаят да приемат разселени мигранти, ще трябва да правят вноски в общия бюджет.

Всички страни от ЕС вече са посочили с какво ще допринесат за общите цели.

Догодина Кипър, Гърция, Италия и Испания получават възможност да разселват мигранти. За разлика от тях, Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония и Полша ще бъдат освободени от принос към схемите заради значителния миграционен натиск. Тези държави под натиск ще имат право на преференциален достъп до мерки за подкрепа от ЕС, включително до финансиране.