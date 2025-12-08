Жена от Южна Корея получи 4 г. затвор за изнудване на прочут футболист

Южнокорейка е осъдена на 4 г. затвор за изнудване на капитана на националния отбор на страната Хюн-мин Сон, като му заявила, че е бременна с негово дете, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Жената на възраст между 20 и 30 г., известна с фамилията Ян, беше обвинена по-рано тази година, че заплашвала Сон, че ще обяви бременността си публично. Първоначално бившият капитан на английския „Тотнъм“ платил на жената 300 милиона корейски вона (200 000 долара), за да запази раждането в тайна, но по-късно тя опитала с изнудване да изкара още 70 милиона вона от футболиста.

Мъж между 40 и 50 г. също е обвинен в съучастие с изнудването.

Сеулският централен районен съд осъди Ян на 4 г. зад решетките, а на съучастника ѝ е присъдил 2 г. лишаване от свобода. Според съда обвиняемите са използвали славата на Сон и уязвимостта на човек на неговата позиция към подобни обвинения, което е довело до сериозни психически вреди за футболиста.

Представителите на бившия нападател на „Тотнъм“ не са коментирали.

Хюн-мин Сон напусна лондонския тим през лятото след 10 г. в Англия и се присъедини към Лос Анджелис ФК в Мейджър Лийг Сокър. С екипа на Република Корея той има 140 мача, в които е отбелязал 54 гола.