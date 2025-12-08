Тръмп изрази опасения за мегасделката между Netflix и Warner Bros. за $72 млрд.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че има потенциални опасения около планираната сделка на Netflix за придобиване на филмовото студио Warner Brothers Discovery и стрийминг мрежите HBO за 72 млрд. долара, съобщава Би Би Си.

На събитие във Вашингтон в неделя Тръмп подчерта, че Netflix има „голям пазарен дял“ и че комбинираният размер на компаниите „може да е проблем“.

В петък двете компании обявиха, че са постигнали споразумение за прехвърляне на ключови франчайзи на Warner Brothers, включително „Хари Потър“ и „Игра на тронове“, към Netflix – ход, който би създал нов медиен гигант. Сделката все още очаква одобрение от антитръстовите органи.

Netflix, който започва дейност през 1997 г. като DVD услуга по пощата, днес е най-голямата абонаментна стрийминг платформа в света. Планираното придобиване – едно от най-големите в съвременната филмова индустрия – би затвърдило позицията му на лидер на пазара. По силата на споразумението към Netflix ще преминат и франчайзи като „Матрицата“ и „Властелинът на пръстените“. Финализирането се очаква след реорганизация на Warner Bros през втората половина на 2026 г.

Американското Министерство на правосъдието може да прецени, че сделката нарушава закона за конкуренцията, ако обединените компании придобият твърде голям дял от пазара.

По време на изявата си в Центъра „Джон Ф. Кенеди“ Тръмп заяви, че Netflix има „много голям пазарен дял“, който „ще се увеличи много“, ако придобиването бъде финализирано. Президентът подчерта, че лично ще участва в решението дали сделката да бъде одобрена.

Той съобщи още, че съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос е посетил Овалния кабинет и го е похвалил за работата му.

„Изпитвам голямо уважение към него. Той е страхотен човек“, каза Тръмп. „Той е свършил една от най-великите работи в историята на киното.“

Сарандос по-рано призна, че споразумението може да е изненадало инвеститорите, но го определи като шанс да се позиционира Netflix за „следващите десетилетия“.

Блеър Уестлейк, медиен ръководител и бивш председател в Universal Studios, заяви пред Би Би Си, че „единствените две неща, които имат значение“, са комбинацията между платформата Netflix и стрийминг бизнеса на Warner Brothers с HBO. Според него „Netflix не е в бизнеса със студийно производство по начина, по който е Warner Brothers“, а библиотеката му „бледнее“ пред тази на Warner.

Експерти отбелязват, че сделката няма да изглежда доминираща, ако регулаторите разглеждат пазара по-широко – включително кабелна телевизия, ефирни канали и YouTube. „Много хора не осъзнават, че място номер едно, където потребителите по света гледат или консумират съдържание, е YouTube“, посочи Уестлейк, добавяйки, че очаква сделката да бъде одобрена, но „вероятно ще трябва да се направят отстъпки“.

Бившият председател на Федералната търговска комисия Бил Ковачич заяви пред Би Би Си, че включването на Тръмп в процеса означава, че всички преговори „ще преминат през Белия дом“. Това според него би довело до „безпрецедентно ниво на президентски контрол“ над процедура, която традиционно е била „технически анализ на сливане“.

Netflix надделя над конкуренти като Comcast и Paramount Skydance в битката за споразумение с Warner Bros. Paramount Skydance, ръководена от Дейвид Елисън, по-рано се опита да придобие целия Warner Bros, включително и кабелните му мрежи. Компанията е собственост на мултимилиардера Лари Елисън – близък съюзник на Тръмп.

Гилдията на писателите на Америка (Изток и Запад) призова за блокиране на сливането, заявявайки, че когато „най-голямата стрийминг компания в света поглъща един от най-големите си конкуренти, това е точно видът ситуация, който антитръстовите закони са предназначени да предотвратят“.

Според организацията „резултатът би съкратил работни места, би намалил заплатите, би влошил условията за всички работещи в сферата на развлеченията, би повишил цените за потребителите и би намалил обема и разнообразието на съдържание за всички зрители“.