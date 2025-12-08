След обира Лувърът е застигнат от наводнение в библиотеката

Няколко седмици след нашумелия обир, Лувърът преживя нови проблеми: теч в библиотеката повреди книги.

Зам.-администраторът на музея Франсис Стайнбок съобщи, цитиран от Би Би Си, че водата е повредила между 300 и 400 предмета, предимно книги, и че преброяването все още продължава.

Той обясни, че течът е станал в отдела по египтология. Книгите са били повредени, но не са загубени ценни публикации. Той допълни, че сред тях са научна документация и списания по египтология от края на 19-ти и началото на 20 век.

„Нито едно културно наследство не е повредено“, увери той пред AFP.

Книгите ще бъдат изсушени, подредени отново, реставрирани и върнати на рафтовете.

Според Стайнбок проблемът, причинил теча, е бил известен от много години и ремонтите са планирани за следващата година.

Течът е открит в края на ноември. Според Bloomberg причината е случайно отворен клапан в отоплителната и вентилационна система на библиотеката. Системата, която е извън строя от няколко месеца, е била планирана за подмяна.

Най-посещаваният музей в света се сблъска с третия си голям проблем през последните месеци. На 19 октомври четирима крадци задигнаха бижута на стойност 88 милиона евро. През ноември структурни проблеми доведоха до частично затваряне на една от галериите, в които са изложени гръцки вази.

През октомври френската сметна палата публикува доклад, критикуващ музея за прекомерни разходи за нови произведения на изкуството, „за сметка на поддръжката и ремонта на сградите“.

    24468

    2

    dolivo

    08.12 2025 в 13:56

    -0
    +0
    Квота за калинки до това води

    47

    1

    Октим

    08.12 2025 в 12:39

    -0
    +0
    И Лувъра ли протече? Няма да е само старата опера, Пале Гарние, я... Ей, големи мърлячи станаха французите, като понякога ми е болно да гледам как сгради и паметници с вековна история направо се разпадат, плесенясват, зеленясват итн., итн.! Затварят се дори и култови заведения, само и само да бъдат построени и отворени някакви други простотии, които нямат нищо общо с Франция и традициите им! Лошо!!!
     
