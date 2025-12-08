Стармър посрещна Зеленски, Мерц и Макрон в Лондон за преговори за Украйна

OFFNews 08 декември 2025 в 17:45 471 0
Германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, украинският президент Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон в Лондон днес. Снимка: AP/Toby Melville

Снимка AP/Toby Melville/БТА
Германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, украинският президент Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон в Лондон днес

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Лондон, за да обсъди с европейските си съюзници план за прекратяването на войната в Украйна, след като в края на миналата седмица в Маями се състоя нов кръг от преговори между САЩ и Украйна, предаде Франс прес.

Британският министър-председател Киър Стармър посрещна Зеленски на входа на премиерската резиденция на "Даунинг стрийт", броени минути след като поздрави германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон.

В Лондон Зеленски подчерта, че е важно да има единство между Украйна, САЩ и Европа, за да се сложи край на войната.

Френският президент Еманюел Макрон посочи от своя страна преди преговорите в Лондон, че руската икономика започва да изпитва последиците от последния пакет санкции.

