Зеленски: Ако Русия отново започне война, какво ще направят нашите партньори?

Маргарита Генчева 08 декември 2025 в 13:53 7722 4
Украйна

Снимка Pixabay
Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че има различни виждания за това как да се разрешат териториалните спорове в рамките на бъдещо мирно споразумение.

В интервю за Bloomberg News той каза, че има „виждания на САЩ, Русия и Украйна“ за това как да се реши този проблем, но „все още нямаме единно мнение по въпроса за Донбас“.

Той добави, че Украйна настоява за отделно споразумение за гаранции за сигурност от западните съюзници, преди всичко от САЩ.

„Има един въпрос, на който аз – и всички украинци – искаме да получим отговор: ако Русия отново започне война, какво ще направят нашите партньори“, каза Зеленски.

Предстои среща между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Лондон днес. Това се случва, докато САЩ натискат Украйна да приеме предложеното мирно споразумение с Русия. 

„Започваме нова дипломатическа седмица – ще има консултации с европейски лидери. На първо място – въпросите на сигурността, подкрепата за нашата устойчивост и пакетите за подпомагане на нашата отбрана. Преди всичко – противовъздушна отбрана и дългосрочно финансиране за Украйна. Разбира се, ще обсъждаме общо виждане и общи позиции в преговорите“, обърна се Зеленски към украинците, цитиран от Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц вече пътуват към срещата, която ще се проведе в Лондон. 

Преговорите се състоят на фона на един от най-трудните за Украйна етапи във войната, която продължава вече почти четири години. Има засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, което оставя украински села и градове часове в тъмнина.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че е разочарован от украинския президент, предава Ройтерс. Според Тръмп Зеленски не бил прочел последния мирен план, подкрепян от САЩ. 

Макар американските представители да твърдят, че са в заключителен етап на постигане на споразумение, досега няма признаци, че Украйна и Русия ще го подпишат. 

Виж още за:

    Маргарита Генчева

    Маргарита Генчева учи "Журналистика" в Софийския университет. Интересите ѝ са в областта на публицистиката, християнското богословие и международната журналистика.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    14054

    4

    Ivan Terziysky

    08.12 2025 в 18:40

    -0
    +10
    Каквито и гаранции рижавия да подпише за Украйна, няма да ги спази. Ще се отметне като к@$ва.

    905

    3

    781000

    08.12 2025 в 17:37

    -0
    +10
    Каквото и сега : нищо.

    2973

    2

    Johnny B Goode

    08.12 2025 в 14:13

    -0
    +26
    И ние сме разочаровани от рижия идиот.

    47

    1

    Октим

    08.12 2025 в 12:23

    -0
    +32
    За какво пък е разочарован болния оранжев боклук? Че украинците не са клекнали като мизерни проститутки пред ру卐ките изроди, както самия него ли? Няма ли кой вече да го гръмне между очите и с това направи услуга на цялата галактика?

     
    X

    Майката на Ники: Били са го пред камерите в полицията, принудили са го да подпише преправен протокол