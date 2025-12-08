Зеленски: Ако Русия отново започне война, какво ще направят нашите партньори?

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че има различни виждания за това как да се разрешат териториалните спорове в рамките на бъдещо мирно споразумение.

В интервю за Bloomberg News той каза, че има „виждания на САЩ, Русия и Украйна“ за това как да се реши този проблем, но „все още нямаме единно мнение по въпроса за Донбас“.

Той добави, че Украйна настоява за отделно споразумение за гаранции за сигурност от западните съюзници, преди всичко от САЩ.

„Има един въпрос, на който аз – и всички украинци – искаме да получим отговор: ако Русия отново започне война, какво ще направят нашите партньори“, каза Зеленски.

Предстои среща между украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Лондон днес. Това се случва, докато САЩ натискат Украйна да приеме предложеното мирно споразумение с Русия.

„Започваме нова дипломатическа седмица – ще има консултации с европейски лидери. На първо място – въпросите на сигурността, подкрепата за нашата устойчивост и пакетите за подпомагане на нашата отбрана. Преди всичко – противовъздушна отбрана и дългосрочно финансиране за Украйна. Разбира се, ще обсъждаме общо виждане и общи позиции в преговорите“, обърна се Зеленски към украинците, цитиран от Ройтерс.

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц вече пътуват към срещата, която ще се проведе в Лондон.

Преговорите се състоят на фона на един от най-трудните за Украйна етапи във войната, която продължава вече почти четири години. Има засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна, което оставя украински села и градове часове в тъмнина.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви в неделя, че е разочарован от украинския президент, предава Ройтерс. Според Тръмп Зеленски не бил прочел последния мирен план, подкрепян от САЩ.

Макар американските представители да твърдят, че са в заключителен етап на постигане на споразумение, досега няма признаци, че Украйна и Русия ще го подпишат.