Туристи плащали по 70 000 паунда, за да убиват хора за кеф по време на войната в Босна

Започна разследване по повод твърденията, че италиански туристи са плащали до 70 000 лири, за да стрелят по невинни хора по време на „ловни експедиции“ по време на войната в Босна.
Чуждестранните туристи са обвинени, че са пътували до Сараево през 90-те години по време на обсадата на града, където са участвали в масовото избиване на жители за собствено удоволствие.
Според делото, заведено от прокуратурата в Милано, хората са летели за уикенд почивки от Триест до Белград със сръбската авиокомпания Aviogenex. После са се вживявали в ролята на „снайперисти“, плащайки между 70 000 и 88 000 лири, за да убиват цивилни.
Имало и опция „ловците“ да платят повече, за да могат да стрелят по деца.
Между 1992 и 1996 г. над 10 000 души са убити в Сараево от обстрел и снайперски огън по време на най-дългата обсада на столица в историята на съвременната война.
17-страничната правна жалба е внесена в съда от писателя и журналист, живеещ в Милано, Ецио Гавацени, с подкрепата на бившия магистрат Гуидо Салвини и Бенджамина Карич, кмет на Сараево от 2021 до 2024 г.
Твърденията за престъплението излязоха наяве в документалния филм от 2022 г. „Сараевско сафари“ на словенския режисьор Миран Жупанич, който твърди, че италианци, както и хора от други националности, са плащали, за да пътуват до Сараево, за да стрелят по невинни.
Смята се, че "ловджиите" са били транспортирани до хълмовете около Сараево, за да се прицелват в минувачи.
Според италианския вестник La Repubblica, разследването е било отложено от босненските власти по това време поради трудностите, свързани с правилното разследване в разкъсваната от война страна.
Енцо Гавацени посочва, че участниците в зловещото сафари са били до 100 туристи.
Главната улица, водеща към Сараево, булевард „Меша Селимович“, е наречена „Алеята на снайперистите“, защото е станала изключително опасна, но не е могла да бъде избегната, тъй като е била пътят към летището в Сараево.
Босненският консул в Милано, Даг Думрукчич, заяви пред „La Repubblica“, че Италия има „пълното съдействие“ на правителството на страната му във връзка с разследването.
„Нямаме търпение да разкрием истината за този жесток случай и да уредим сметките си с миналото. Наясно съм с известна информация, която ще допринеса за разследването“, каза той.
Адолф Хитлер е обожавал децата., позаинтересувайте се и ще намерите много материали по въпроса. Последните ДНК изследвания сочат, че с голяма вероятност е страдал от крипторхизъм и микропенис, така че най-вероятно никога не е бил интимен с жена.
Колкото до Путин, всичките му деца да много добре обгрижени, не само тези на гимнастичката.
Като че ли прекалено се задълбахме в темата дали жестокостта може да се скрие в семейството, но да отбележа,, че двата примера за радетели на семейството са ултрафалшиви - Хитлер не е имал семейство, освен за съвсем малко накрая, а Путин се е развел и повече не се е женил. Последният е нарекъл в едно интервю дъщерите си "тези жени", а децата му от Кабаева практически живеят в златна клетка. Така че поне като баща да е прекрасен, да е прекрасен, колко да е прекрасен?
за съжаление с девалвацията на религията, все повече хора изгубват целта извън тях, и им остава само стълбичката на по-голямата тръпка. колкото по-богат, толкова по-отегчен садиста. педофилия, убийства, кой знай какво правят по черните пазари, за да живеят по-дълго.
най-потресаващото за мен беше, че обикновени хора могат да станат жестоки изпълнители, стига обстоятелства и схема да се следва. Прочетете книгата за полицаите и пожарникарите, станали гардове в Аушвиц.
Ще ви втресе.
Мен ме втресе.
А за манипулирането на деца да се самоубиват за кауза, също го знаем от близкия изток.
а за братята сърби, които са организирали "бизнеса" какво да кажа...
Има един много важен въпрос. Ако някой е плащал някакви пари, за да стреля по хора, на кого ги е плащал? Кой е този, дето е вземал парите за това? Караджич? Интерес представлява и релацията на тези "ловци" по оста Русия-Украйна? В днешна Русия руските неонацисти са в авангарда на бойните действия в Украйна. Те бяха в челните редици на диверсантите, които Русия изпрати в Крим и в Донбас през 2014 г. Те имат и дебела връзка със сръбските националисти. Част от тях са участвали и в сръбските войни по време на разпадането на Югославия. Да не се окаже, че Русия е държава спонсор на неонацизма в Европа днес?
И Констанца, можете да бъдете сигурна, че са прекрасни родители и съпрузи. Най-жестоките серийни убийци и сатрапи военни престъпници са обикновено радетели на семейството. Справка - Хитлер, Путин и т.н.
Съмнявам се, че подобно чудовище може да е добър съпруг, баща, дядо или син. Жестокостта трудно може да се скрие.
