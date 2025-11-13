Туристи плащали по 70 000 паунда, за да убиват хора за кеф по време на войната в Босна

Започна разследване по повод твърденията, че италиански туристи са плащали до 70 000 лири, за да стрелят по невинни хора по време на „ловни експедиции“ по време на войната в Босна.

Чуждестранните туристи са обвинени, че са пътували до Сараево през 90-те години по време на обсадата на града, където са участвали в масовото избиване на жители за собствено удоволствие.

Според делото, заведено от прокуратурата в Милано, хората са летели за уикенд почивки от Триест до Белград със сръбската авиокомпания Aviogenex. После са се вживявали в ролята на „снайперисти“, плащайки между 70 000 и 88 000 лири, за да убиват цивилни.

Имало и опция „ловците“ да платят повече, за да могат да стрелят по деца.

Между 1992 и 1996 г. над 10 000 души са убити в Сараево от обстрел и снайперски огън по време на най-дългата обсада на столица в историята на съвременната война.

17-страничната правна жалба е внесена в съда от писателя и журналист, живеещ в Милано, Ецио Гавацени, с подкрепата на бившия магистрат Гуидо Салвини и Бенджамина Карич, кмет на Сараево от 2021 до 2024 г.

Твърденията за престъплението излязоха наяве в документалния филм от 2022 г. „Сараевско сафари“ на словенския режисьор Миран Жупанич, който твърди, че италианци, както и хора от други националности, са плащали, за да пътуват до Сараево, за да стрелят по невинни.

Смята се, че "ловджиите" са били транспортирани до хълмовете около Сараево, за да се прицелват в минувачи.

Според италианския вестник La Repubblica, разследването е било отложено от босненските власти по това време поради трудностите, свързани с правилното разследване в разкъсваната от война страна.

Енцо Гавацени посочва, че участниците в зловещото сафари са били до 100 туристи.

Главната улица, водеща към Сараево, булевард „Меша Селимович“, е наречена „Алеята на снайперистите“, защото е станала изключително опасна, но не е могла да бъде избегната, тъй като е била пътят към летището в Сараево.

Босненският консул в Милано, Даг Думрукчич, заяви пред „La Repubblica“, че Италия има „пълното съдействие“ на правителството на страната му във връзка с разследването.