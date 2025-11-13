Туристи плащали по 70 000 паунда, за да убиват хора за кеф по време на войната в Босна

OFFNews 13 ноември 2025 в 18:01 40646 15
снайперист
Снайперист.

Започна разследване по повод твърденията, че италиански туристи са плащали до 70 000 лири, за да стрелят по невинни хора по време на „ловни експедиции“ по време на войната в Босна.

Чуждестранните туристи са обвинени, че са пътували до Сараево през 90-те години по време на обсадата на града, където са участвали в масовото избиване на жители за собствено удоволствие.

Според делото, заведено от прокуратурата в Милано, хората са летели за уикенд почивки от Триест до Белград със сръбската авиокомпания Aviogenex. После са се вживявали в ролята на „снайперисти“, плащайки между 70 000 и 88 000 лири, за да убиват цивилни.

Имало и опция „ловците“ да платят повече, за да могат да стрелят по деца.

Между 1992 и 1996 г. над 10 000 души са убити в Сараево от обстрел и снайперски огън по време на най-дългата обсада на столица в историята на съвременната война.

17-страничната правна жалба е внесена в съда от писателя и журналист, живеещ в Милано, Ецио Гавацени, с подкрепата на бившия магистрат Гуидо Салвини и Бенджамина Карич, кмет на Сараево от 2021 до 2024 г.

Твърденията за престъплението излязоха наяве в документалния филм от 2022 г. „Сараевско сафари“ на словенския режисьор Миран Жупанич, който твърди, че италианци, както и хора от други националности, са плащали, за да пътуват до Сараево, за да стрелят по невинни.

Смята се, че "ловджиите" са били транспортирани до хълмовете около Сараево, за да се прицелват в минувачи.

Според италианския вестник La Repubblica, разследването е било отложено от босненските власти по това време поради трудностите, свързани с правилното разследване в разкъсваната от война страна.

Енцо Гавацени посочва, че участниците в зловещото сафари са били до 100 туристи.

Главната улица, водеща към Сараево, булевард „Меша Селимович“, е наречена „Алеята на снайперистите“, защото е станала изключително опасна, но не е могла да бъде избегната, тъй като е била пътят към летището в Сараево.

Босненският консул в Милано, Даг Думрукчич, заяви пред „La Repubblica“, че Италия има „пълното съдействие“ на правителството на страната му във връзка с разследването.

„Нямаме търпение да разкрием истината за този жесток случай и да уредим сметките си с миналото. Наясно съм с известна информация, която ще допринеса за разследването“, каза той.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    15

    Far Rider

    14.11 2025 в 15:17

    -0
    +0
    Информацията която РАИ даде е, че са италианци. Събирали се в Триест и от там са тръгвали вече организирани. Прокуратурата на Италия започва следствие засега срещу "неизвестни извършители". Който може да си плати ще остане такъв. А другите може и някой да го осъдят на домашен арест за седмица. Така работи италианското правосъдие.

    2973

    14

    Johnny B Goode

    14.11 2025 в 10:21

    -0
    +0
    Тук можем да поспорим.
    Адолф Хитлер е обожавал децата., позаинтересувайте се и ще намерите много материали по въпроса. Последните ДНК изследвания сочат, че с голяма вероятност е страдал от крипторхизъм и микропенис, така че най-вероятно никога не е бил интимен с жена.
    Колкото до Путин, всичките му деца да много добре обгрижени, не само тези на гимнастичката.

    3920

    13

    Constanza

    14.11 2025 в 10:07

    -0
    +1
    Джони,

    Като че ли прекалено се задълбахме в темата дали жестокостта може да се скрие в семейството, но да отбележа,, че двата примера за радетели на семейството са ултрафалшиви - Хитлер не е имал семейство, освен за съвсем малко накрая, а Путин се е развел и повече не се е женил. Последният е нарекъл в едно интервю дъщерите си "тези жени", а децата му от Кабаева практически живеят в златна клетка. Така че поне като баща да е прекрасен, да е прекрасен, колко да е прекрасен?

    24468

    12

    dolivo

    14.11 2025 в 07:54

    -3
    +0
    какво се учудвяте, злото съществува, в нашата природа е.

    за съжаление с девалвацията на религията, все повече хора изгубват целта извън тях, и им остава само стълбичката на по-голямата тръпка. колкото по-богат, толкова по-отегчен садиста. педофилия, убийства, кой знай какво правят по черните пазари, за да живеят по-дълго.

    най-потресаващото за мен беше, че обикновени хора могат да станат жестоки изпълнители, стига обстоятелства и схема да се следва. Прочетете книгата за полицаите и пожарникарите, станали гардове в Аушвиц.

    Ще ви втресе.

    Мен ме втресе.

    А за манипулирането на деца да се самоубиват за кауза, също го знаем от близкия изток.

    а за братята сърби, които са организирали "бизнеса" какво да кажа...

    3010

    11

    Зла свекърва

    14.11 2025 в 06:55

    -0
    +13
    Отвратително деяние е това, но все пак трябва да се докаже. Надяваме се, че разследването на италианците ще помогне до изясняването на това. Все пак съществува и варианта всичко да е в категория "градска легенда".

    Има един много важен въпрос. Ако някой е плащал някакви пари, за да стреля по хора, на кого ги е плащал? Кой е този, дето е вземал парите за това? Караджич? Интерес представлява и релацията на тези "ловци" по оста Русия-Украйна? В днешна Русия руските неонацисти са в авангарда на бойните действия в Украйна. Те бяха в челните редици на диверсантите, които Русия изпрати в Крим и в Донбас през 2014 г. Те имат и дебела връзка със сръбските националисти. Част от тях са участвали и в сръбските войни по време на разпадането на Югославия. Да не се окаже, че Русия е държава спонсор на неонацизма в Европа днес?

    2973

    10

    Johnny B Goode

    14.11 2025 в 04:45

    -0
    +15
    Трудно ми го побира съзнанието, че подобни хора могат да съществуват. Но след като има такива, които убиват животни за удоволствие, от там има само една крачка до стрелбата по хора.
    И Констанца, можете да бъдете сигурна, че са прекрасни родители и съпрузи. Най-жестоките серийни убийци и сатрапи военни престъпници са обикновено радетели на семейството. Справка - Хитлер, Путин и т.н.

    4246

    9

    БотоксПутю

    13.11 2025 в 22:37

    -0
    +14
    По тогавашния курс 50-60 долара за сафари на живи хора. В Кения е по 6-7 хиляди долара за животни.

    -7500

    8

    Gunteer

    13.11 2025 в 21:15

    -0
    +17
    Constanza, не се съмнявайте. Историята помни много такива случаи. Нацисти, комунисти, колонизатори, инквизитори, мафиоти, мутри и всякакви друга паплач - всички са били добри за собствените си семейства, пък и не само за собствените си, нали? И сред нас ходят много такива, най-добрите за собствените си семейства. Така е, жестокостта се крие трудно, но кой казва, че това има значение? Мислите си, че тези, които ги заобикалят, са по-добри от тях ли? Да не би децата на мафиотите да не се досещат, че са деца на мафиоти? Знаят го и се гордеят с това, харчат с кеф мръсните им и кървави пари. Само синът на Ескобар и още един-двама се изправиха срещу семействата си. Да не би тия проститутки, които стават съпруги на мутри и им раждат деца, да не знаят, че те тровят и убиват деца с дрога? Знаят го, но си траят. Харчат с кеф кървави пари. Много семейства, които на пръв поглед изглеждат нормални и свестни, са същите. Никой не е по-добър от тези, които го заобиколят.

    3920

    7

    Constanza

    13.11 2025 в 20:17

    -0
    +22
    @Gunteer

    Съмнявам се, че подобно чудовище може да е добър съпруг, баща, дядо или син. Жестокостта трудно може да се скрие.

    -7500

    6

    Gunteer

    13.11 2025 в 19:50

    -3
    +23
    foreigner66, не съм чувал досега. Явно е имало медийно затъмнение заради участието на американците и италианците. Но това не сме ние хората, а това са те не-хората, които минават за хора. Вероятно и за добри мъже, бащи, дядовци, синове. Тук му е мястото да отдадем заслуженото на жените, защото те не са способни на чак такава масова низост. Почвам да си мисля, че трябва да се забрани на мъжете да управляват, защото всички войни, бедствия и национални катастрофи са причинявани единствено и само от мъже. Каквито и да сме, накрая оплескваме всичко, ако не го оплескаме от самото начало.
     
    X

    Сиромахов: В телевизиите цари тежка цензура