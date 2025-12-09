Файненшъл таймс: Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа

Бившият министър на отбраната и на външните работи Николай Младенов се очаква да оглави изпълнителният комитет, който ще бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа.

Това твърди Файненшъл таймс, като са позовава на запознати с подготовката.

Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на изданието.

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата“.

Изданието припомня, че Николай Младенов често е действал като посредник между Израел и "Хамас".