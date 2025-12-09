Файненшъл таймс: Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа

OFFNews 09 декември 2025 в 07:16 2582 3
Николай Младенов

Снимка Getty Images
Николай Младенов

Бившият министър на отбраната и на външните работи Николай Младенов се очаква да оглави изпълнителният комитет, който ще бъде създаден като част от следвоенната управленска структура на Ивицата Газа.

Това твърди Файненшъл таймс, като са позовава на запознати с подготовката. 

Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на изданието.

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата“.

Изданието припомня, че Николай Младенов често е действал като посредник между Израел и "Хамас".

    USDJPY

    09.12 2025 в 09:13

    Сега стана ясно защо Биби се нави да прибере танковете. Казали са му, че българин ще управлява Газа, а това си е доста по-страшно от Меркаба и командоси. Газа приключи!

    pr07ecH70r

    09.12 2025 в 09:05

    Файненшъл таймс да не са сменили контент модела си със стил: НЕновините?!?

    dolivo

    09.12 2025 в 07:32

    Уот Да Фал!?
     
