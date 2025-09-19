НАТО-вски изтребители са прехванали 3-те руски бойни самолета над Естония

Изтребители на НАТО са реагирали незабавно и са прехванали руските бойни самолети, които са нарушили въздушното пространство на Естония днес, обяви говорител на алианса, цитиран от Ройтерс.
"Това е само още един пример за безразсъдните действия на Русия и готовността на НАТО за реакция", написа той в социалната мрежа Х.
"Европа застава зад Естония пред лицето на поредното нарушение на въздушното ни пространство от страна на Русия. Ще отговорим решително на всяка провокация и ще инвестираме в един по-силен източен фланг. Нашият натиск ще се засилва паралелно с ескалацията на заплахите", посочи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Естонското правителство съобщи по-рано днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, припомня Ройтерс.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Когато успехът се измерва с доброто, което правиш за другите
Столична община тества AI асистент за по-прозрачни обществени поръчки
Фирма продава апартаментите на десетки семейства в София, платили стотици хиляди евро за тях по време на строежа им
Обмислят се 5 варианта за забраната за телефони в училище