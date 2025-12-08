12-годишно момче загина, след като трафикант изхвърли зад борда 37 души

12-годишно момче загина край егейския остров Самос, след като предполагаем трафикант на хора принудил 37 мигранти да скочат от моторна лодка, съобщава гръцкият вестник "Катимерини".
Лодката е превозвала мигрантите и когато наближила плаж "Свала", трафикантът им наредил да скочат във водата.
По информация на изданието момчето е загинало след удар от перката на лодката. Трафикантът не успял да избяга с плавателния съд, а бреговата охрана го издирва.
Разследването на инцидента продължава, пише още "Катимерини". Не е установена самоличността или националността на загиналото дете.
