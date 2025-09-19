Три руски изтребителя са нарушили естонското въздушно пространство (допълнена)

Естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, посочва Ройтерс.
Това стана малко повече от седмица, след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.
Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.
"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло", заяви естонският външен министър Маргус Цахна.
Министерството допълни, че нахлуването е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед Прес.
Талин съобщи през май, че Москва е изпратила за кратко изтребител във въздушното пространство на НАТО над Балтийско море по време на опит да бъде спрян плаващ към Русия петролен танкер, за който се е смятало, че е част от "сенчестия флот" за заобикаляне на западните санкции.
Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.
„Това е третото подобно нарушение на въздушното пространство на ЕС в последните дни и допълнително засилва напрежението в региона“, написа Калас в социалната мрежа Х.
„Продължаваме да подкрепяме с европейски ресурси страните членки в засилването на тяхната отбрана. Путин изпитва решителността на Запада. Не бива да показваме слабост“, допълни тя.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
5055
3
19.09 2025 в 19:03
24568
2
19.09 2025 в 18:32
2970
1
19.09 2025 в 18:16
Когато успехът се измерва с доброто, което правиш за другите
Столична община тества AI асистент за по-прозрачни обществени поръчки
Фирма продава апартаментите на десетки семейства в София, платили стотици хиляди евро за тях по време на строежа им
Обмислят се 5 варианта за забраната за телефони в училище
Тръмп заговори за отнемане на лицензи на телевизиите, които го критикуват
Пеевски отговори: Аз съм гарантът. Работата на г-н Борисов е да си нареди на премиера да приключи темата с водата
Терзиев иска химнът на България и на ЕС да звучи всеки понеделник в училищата