Три руски изтребителя са нарушили естонското въздушно пространство (допълнена)

Естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, посочва Ройтерс.

Това стана малко повече от седмица, след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември.

Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло", заяви естонският външен министър Маргус Цахна.

Министерството допълни, че нахлуването е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан във ведомството и му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед Прес.

Талин съобщи през май, че Москва е изпратила за кратко изтребител във въздушното пространство на НАТО над Балтийско море по време на опит да бъде спрян плаващ към Русия петролен танкер, за който се е смятало, че е част от "сенчестия флот" за заобикаляне на западните санкции.

Днешното нарушение на въздушното пространство на членуващата в НАТО Естония е „извънредно опасна провокация“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Ройтерс.