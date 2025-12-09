Украинските въоръжени сили са се изтеглили от някои позиции близо до Покровск.
По решение на командването, подразделения на Силите за отбрана извършиха организирана маневра в района на Лисивка и Сухой Яр, а личният състав беше преместен на по-изгодни позиции, се казва в изявление на 7-ми корпус на украинските въздушно-десантни войски (ВДВ) за изтеглянето от някои позиции близо до Покровск и Мирноград в Донецка област.
„Маневрата беше проведена, за да се спаси живота на военнослужещи, да се подобри логистичната поддръжка на групата и да се подравни фронтовата линия“, се отбелязва в изявлението. От съображения за сигурност информация за операцията не е била публично оповестявана известно време.
Съобщава се също, че ситуацията в района на Мирноград остава сложна. „Врагът провежда интензивни щурмови операции, опитвайки се да проникне и да се закрепи в югоизточните покрайнини на града. Отбранителните сили унищожават вражески щурмови групи, използвайки всички налични средства.“, се казва още в изявлението.
