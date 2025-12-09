Украинските въоръжени сили са се изтеглили от някои позиции близо до Покровск

OFFNews 09 декември 2025 в 10:25 451 0
Ситуацията в района на Мирноград остава сложна

Снимка УНИАН
Ситуацията в района на Мирноград остава сложна

Украинските въоръжени сили са се изтеглили от някои позиции близо до Покровск. 

По решение на командването, подразделения на Силите за отбрана извършиха организирана маневра в района на Лисивка и Сухой Яр, а личният състав беше преместен на по-изгодни позиции, се казва в изявление на 7-ми корпус на украинските въздушно-десантни войски (ВДВ) за изтеглянето от някои позиции близо до Покровск и Мирноград в Донецка област.

„Маневрата беше проведена, за да се спаси живота на военнослужещи, да се подобри логистичната поддръжка на групата и да се подравни фронтовата линия“, се отбелязва в изявлението. От съображения за сигурност информация за операцията не е била публично оповестявана известно време. 

Съобщава се също, че ситуацията в района на Мирноград остава сложна. „Врагът провежда интензивни щурмови операции, опитвайки се да проникне и да се закрепи в югоизточните покрайнини на града. Отбранителните сили унищожават вражески щурмови групи, използвайки всички налични средства.“, се казва още в изявлението. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Манол Глишев: "Днешните протестиращи са хора, които не се задоволяват с малко"