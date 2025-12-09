ISW: Русия работи за протести срещу Зеленски

Русия ще направи опит да подбуди към протести в Украйна - в подкрепа на московския наратив, че правителството в Киев е нелегитимно, пише в днешния си обзор за войната Института за изследване на войната (ISW), цитирайки украински високопоставени лица.

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви на 8 декември, че руските специални служби планират да дестабилизират вътрешната ситуация в Украйна, като организират т.нар. „мирни протести“ в големите градове в южната и източната част на страната. Лубинец заяви, че руските специални служби планират да набират жени, особено майки на украински военни, които са военнопленници или безследно изчезнали, за участие в такива протести, пише ISW. Лубинец заяви, че Кремъл има за цел да използва протестите, за да окаже натиск върху военно-политическото ръководство на Украйна в рамките на продължаващите мирни преговори.

Kремъл, включително руският президент Владимир Путин, отдавна използва умишлени погрешни тълкувания на украинското законодателство и украинската конституция, за да твърди, че Зеленски е нелегитимен. Украинското разузнаване идентифицира руската информационна кампания „Майдан-3“ от 2024 г., чиято цел беше да разпространи съмнения относно легитимността на Зеленски. Докладваният руски опит за подклаждане на протести в Украйна вероятно има за цел да засили фалшивата теза, че настоящото украинско правителство не се ползва с подкрепата на украинския народ. ISW продължава да оценява, че Кремъл може да използва фалшивите си твърдения за нелегитимността на Зеленски, за да се откаже от всяко бъдещо мирно споразумение, което подпише с Украйна, в момент, избран от Русия, допълват изследователите от ISW.

Преговорите за мир

Длъжностните лица в Кремъл продължават да демонстрират нежеланието на Русия да направи компромис, за да сложи край на войната срещу Украйна. Заместник-председателят на Комитета по отбрана на руската Държавна дума Алексей Журавлев заяви на 8 декември, че на Русия не ѝ пука кой ще подпише „капитулацията“ за прекратяване на войната, но „най-важното“ е условията в споразумението да „удовлетворяват Русия“, пише ISW днес.

Журавлев заяви, че проблемите, довели до пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, произтичат от влошаването на отношенията между САЩ и Русия, така че Русия трябва да подпише мирно споразумение само със САЩ, а не с Украйна. Изявленията на Журавлев потвърждават, че Кремъл последователно отправя искания не само към Украйна, но и към НАТО, и че Кремъл продължава да отказва споразумение за прекратяване на войната, което не е равносилно на капитулация на Украйна.

На 8 декември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че преговорите за прекратяване на войната трябва да се водят „в тишина“ — повтаряйки неотдавнашните призиви на Кремъл към страните да не разкриват пред обществеността подробности за текущите преговори, вероятно с цел да се прикрие отхвърлянето от Русия на предложените мирни планове.