ЕП предлага да се въведат нови права за безплатни детски седалки и ръчен багаж в ЕС

Европейският парламент предлага запазване на настоящото право на обезщетение след тричасово закъснение на пътниците със самолет, както и да се въведат нови права за безплатни детски седалки и ръчен багаж.

В началото на седмица Комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент (ЕП) прие своите насоки за преговори относно промените в правата на пътниците в авиационния транспорт в ЕС с 34 гласа „за“ и 2 „въздържал се“. С измененията ЕП се стреми да гарантират, че пътниците получават подходяща грижа, когато им бъде отказан достъп на борда или когато техните полети бъдат отменени или закъснеят.

Приемането на насоките за преговори ще позволи на членовете на ЕП да започне преговори за промени в евриопейските правила с датското председателство на Европейския съвет на 15 октомври. Преговарящите ще имат 3 месеца, за да постигнат споразумение (с възможност за удължаване с още един месец).

"ЕП е готов да се бори за европейските пътници. Зад всяко закъснение или отмяна стоят реални хора, пропуснати рождени дни, погребения, сватби и интервюта за работа. Няма да позволим гражданите да бъдат пренебрегнати. Ние твърдо поддържаме тричасовия праг за компенсации и няма да отстъпим от тази позиция, която е подкрепена от Съда на Европейския съюз. Справедливото равновесие между защитата на пътниците и конкурентоспособността на авиационния сектор остава от съществено значение, но никога не трябва да бъде за сметка на правата на гражданите", заяви докладчикът в комисията - евродепутатът Андрей Новаков (ЕНП, ГЕРБ).

Членовете на Комисията по транспорт твърдо подкрепят настоящите правила и искат да запазят правата на пътниците на въздушен транспорт да получат възстановяване на разходите или пренасочване на маршрута, както и да претендират за обезщетение, ако полетът им е забавен с повече от три часа или е отменен, или ако им е отказан достъп на борда.

По отношение на условията за отпускане на обезщетение, членовете на ЕП не са съгласни с настояването на Съвета да се увеличи срокът за закъснение на полета до 4 или 6 часа. Евродепутатите настояват да се запази срокът от три часа за закъснение на полета, независимо от изминатото разстояние. Разстоянието ще има значение само за общата сума на обезщетението, което пътниците могат да претендират (от 300 до 600 евро). Пътниците на отменени полети или на които е отказан достъп до борда, ще получават едно и също обезщетение.

Членовете на ЕП подкрепят въвеждането на общ формуляр за искания за обезщетение и възстановяване на разходи. Също така да възложат на въздушните превозвачи да изпращат на пътниците предварително попълнен формуляр или да активират алтернативни автоматични канали за комуникация в рамките на 48 часа от възникването на смущенията.

Членовете на ЕП предлагат определен списък с изключения от тези правила, като природни бедствия, война, метеорологични условия или непредвидени трудови спорове (с изключение на стачки на персонала на авиокомпаниите), които биха освободили авиокомпаниите от задължението да изплащат обезщетения. Този списък е в съответствие с релевантните решения на Съда на Европейския съюз и ще бъде актуализиран от Европейската комисия (ЕК) чрез делегирани актове.

Преговорната позиция включва правото да се пренася безплатно на борда един личен предмет, като чанта, раница или лаптоп, при условие че се побира под седалката пред вас, плюс един малък ръчен багаж с максимални размери 100 сантиметра (обща дължина, ширина и височина) и тегло не повече от 7 килограма.

Членовете на транспортната комисия на ЕП искат да се премахнат таксите за чекиране, както онлайн, така и на летището, за коригиране на грешки в имената на пътниците или за да се даде възможност на деца под 14 години да седят до придружаващия ги пътник.

Освен това пътниците трябва да имат правото да избират между хартиена или електронна бордна карта, настояват от ЕП.