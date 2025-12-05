Два неидентифицирани обекта в Черно море вдигнаха на крак румънския флот

Вероятно става въпрос за мини

OFFNews 05 декември 2025 в 15:35 221 0
Черно море
Черно море.

Два неидентифицирани обекта са били забелязани да плават в Черно море днес, предава румънската телевизия Диджи24.

Медията се позовава на представители на румънските военноморски сили, според които най-вероятно не става въпрос за морска мина.

Кораби на бреговата охрана са в района и наблюдават дистанционно обектите. Издадено е и предупреждение за навигация към корабите да избягват района, докато ситуацията не се изясни.

В сряда румънски военни неутрализираха морски дрон край бреговете на Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, припомня БТА.

