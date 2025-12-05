Два неидентифицирани обекта в Черно море вдигнаха на крак румънския флот

Два неидентифицирани обекта са били забелязани да плават в Черно море днес, предава румънската телевизия Диджи24.
Медията се позовава на представители на румънските военноморски сили, според които най-вероятно не става въпрос за морска мина.
Кораби на бреговата охрана са в района и наблюдават дистанционно обектите. Издадено е и предупреждение за навигация към корабите да избягват района, докато ситуацията не се изясни.
В сряда румънски военни неутрализираха морски дрон край бреговете на Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море, припомня БТА.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Песента, която милиони руснаци тайно припяват и плаши Путин
Внасят бюджет 2026 отново в понеделник
Захарова плаши ЕС, замразените руски милиарди са близо до Украйна
'Възраждане' се опитва да яхне антиправителствените протести