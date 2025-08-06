ПП с петиция против разпродажбата на над 4400 държавни имота

"Продължаваме промяната" започва петиция срещу разпродажбата на над 4400 държавни имота от правителството, съобщават от пресцентъра на партията. Петицията е под мотото "България не е за продан!". "Спаси София" пък постави няколко въпроса и искания по темата към правителството.

"Август е време за почивка. Точно това беше идеята на правителството, когато "прекара" през парламента нужните поправки, за да развърже ръцете на кабинета "Желязков" да стартира бързи онлайн търгове за разпродажбата на над 4400 държавни имота в цяла България", пише в позицията на ПП.

От партията определят процеса като "скандал".

"Скандален списък с обекти, скандално заседание на Народното събрание без кворум, скандална липса на прозрачност и информация", се посочва още в прессъобщението.

От ПП обявиха, че започват да публикуват някои от най-скандалните обекти и ще се опитат да защитят тези, които не би следвало да се продават.

"Затова стартираме петиция - https://www.peticiq.com/494742#a, всички подписи ще бъдат представени в парламента в първите дни след ваканцията и ще внесем проект на решение на Народното събрание, с който се забранява продажбата на всеки скандален обект."

Според тях първият скандален обект е нос Червенка, обявен за продан като обект номер 102 в местност Червенка- между Черноморец и къмпинг "Градина". Министерството на отбраната продава поземлен имот 173 188 квадратни метра - над 170 декара – де факто северната част на плаж "Градина", се казва в информацията на ПП.

"Спаси София" постави няколко въпроса и искания по темата към правителството, се посочва в тяхно прессъобщение:

1. Да спре безразборната разпродажба на държавни имоти с обществена стойност – зелени площи, спортни бази, исторически обекти.

2. Да прехвърли на общините онези имоти, за които има ясна визия и проект за развитие в обществена полза.

3. Да изгради прозрачен механизъм за координация с местната власт, така че държавните активи да бъдат използвани стратегически.

"Безразборната разпродажба на държавни имоти е изключително опасна – особено когато сред тях има терени с потенциал за детски градини, паркове, дори културно наследство. Ако държавата няма визия за тези имоти – ние имаме", заяви Андрей Зографски, общински съветник от Спаси София.

Той даде примери като бившия стадион "Академик" и терен с антични останки на бул. "Дондуков", които също са включени в списъка за продажба.

Арх. Росица Николова, зам.-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика, се фокусира върху градоустройствените последици от продажбите.

"Вместо да допускаме ново презастрояване върху и без това оскъдните зелени площи между блоковете, можем да приложим модерен подход – замяна или комасация. Частните имоти в междублоковите пространства да останат общински и зелени, а строителството да се насочи към големи държавни терени наблизо", отбеляза арх. Николова.

Кметът на "Връбница" Румен Костадинов представи конкретна карта на частни имоти в междублоковите пространства в ж.к. "Обеля-2", нуждаещи се от отчуждаване и заяви, че "ако не придобием тези частни имоти в междублокови пространства, рискуваме ново застрояване под прозорците на хората. Но с един терен от 55 дка – държавен и пустеещ – можем да спасим всички зелени площи. Сделката е взаимно изгодна и ще подобри живота на над 70 000 души".

В последния работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите приеха промени в Закона за държавната собственост. С част от текстовете се дава възможност обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и обекти, да се продават чрез електронен търг.

Предвижда се извършването на разпоредителните действия по продажба и замяна на имоти-частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната, да се осъществява чрез областните управители по местонахождение на имотите или чрез министъра на регионалното развитие - съответно от Агенцията за публичните предприятия и контрол.